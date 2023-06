Prije tri mjeseca mladi košarkaš Novog Zagreba šokirao je košarkašku javnost svojim učinkom u utakmici protiv Cibone. Toni Garma, 13-godišnjak je koji je sa 73 poena predvodio svoju ekipu do pobjede, a zanimljivo je bilo to što je on sam postigao poena koliko i cijela protivnička momčad.

Inače, ovaj dječak sin je bivšeg košarkaša Nikole Garme, stoga njegov talent i nije preveliko iznenađenje. Međutim, koliko odskače dokaz je i da je igrao za starije uzraste ( U-15, te U-17), a zabilježio je i nekoliko nastupa u juniorskoj konkurenciji. U svom uzrastu prosječno je zabijao oko 40 poena po utakmici.

Naravno, sav taj hype oko mladog košarkaša ispratile su i najveće europske momčadi, među njima i Real Madrid. Kraljevski klub pozvao ga je na Torneig FIBA Castelldefels, u kategoriji U-13, što je najveći turnir u Španjolskoj za tu dobnu skupinu. Mladi Garma u momčadi je Reala osvojio srebrnu medalju, nakon poraza u finalu od Barcelone, ali porušio je sve rekorde.

U šest utakmica zabio je čak 170 poena, a srušio je i rekord turnira s 57 poena u jednoj utakmici. "Iznimna nam je čast što je rad našeg kluba prepoznat te smo, prije svega, neizmjerno ponosni na Tonija kojega je najveći europski klub uočio i pozvao da bude član njihove ekipe", napisali su tada iz MKK Novi Zagreb, Garminog matičnog kluba.

Karijeru će graditi u Realu, najtrofejnijem europskom klubu. Nadajmo se kako će u Španjolskoj znati izbrusiti ovako rijedak dijamant.