Mario Nakić (23., 202 cm, 99 kg), sin proslavljenog bivšeg hrvatskog košarkaša Ive Nakića, odlučio je igrati za Srbiju, a ne za Hrvatsku u košarci.

Također, od nove sezone branit će boje Partizana, kluba za koji je oduvijek navijao i u čijem je dresu sanjao da će igrati košarku, barem prema njegovoj tvrdnji sad kad je postao košarkaš Partizana.

Ovog ljeta je Mario Nakić napustio Igokeu iz Aleksandrovca i potpisao za Partizan. Mladi košarkaš tako je krenuo stopama svog oca Ive, nekadašnjeg reprezentativca propale Jugoslavije.

Ivo Nakić je rođeni Riječanin koji je osamdesetih bio član sjajne generacije Cibone, s kojom je dvaput u nizu postao prvak Europe.

Njegova odluka da zaigra za Srbiju, odnosno da se odazove pozivu, pronašla je svoje mjesto u hrvatskim medijima. Iako, njegova odluka je očekivana, niti malo šokantna, što je suprotno medijskom hypeu koji se oko Marija Nakića stvorio.

Tvrde to neki košarkaški stručnjaci koje smo zvali da bi nam približili košarkaški lik i djelo Marija Nakića.

Je li baš takva šteta što Mario Nakić nije odabrao Hrvatsku ispred Srbije, da li se radi o šokantnoj vijesti ili uopće nije šteta što je tako ispalo? Tko je Mario Nakić?

Dakle, Mario Nakić rođeni je Beograđanin koji je odrastao u Beogradu. Majka mu je Srpkinja, a otac Hrvat. U Beogradu je prošao sve košarkaške selekcije i uzraste.

On je po ocu Hrvat, a po ocu se gleda, ali uvijek mu je Srbija bila bliže, jer je to zemlja gdje se rodio. Isto tako, nikakva šteta nije što je tako odlučio jer Hrvatska na toj poziciji ima jednog Marija Hezonju i još neke igrače. Kao zamjena za Hezonju OK, ali ništa više od toga.

Mario Nakić ima lijepi šut. Nije sad nešto fizički jako dobar košarkaš, ali je upotrebljiv. Dvojka - trojka standardnih mogućnosti.

Dosta je više obećavao, ali nije napravio sve ono što se govorilo o njemu i njegovim genima, tj potencijalu. Igrao je u mlađim kategorijama Reala. Nakon toga je otišao u Belgiju u Oostende i prošle je godine odigrao za Igokeu.

Franjo Arapović kratko nam je prokomentirao odluku Marija Nakića, sina njegovog bivšeg suigrača u Ciboni, da se odazove zovu Srbije, a ne zovu Hrvatske.

"Ne poznam malog. Znam Ivu, Ivo je bio super igrač, ma ne super nego velik, strašan košarkaš. Ali, nije ništa iznenađujuće što se njegov sin odlučio odazvati pozivu Srbije, ako on dođe. Rođen je u Beogradu, tamo je odrastao, logično i niti malo šokantno i dramatično", izjavio je Franjo Arapović za Net.hr.

Mario je karijeru počeo u Zemunu, da bi kao 17-godišnjak potpisao za Real Madrid, koji ga je u sezone 2020./21. posudio u Oostende. U sezoni 2021./22. igrao je za Andorru, dok je od 2022. do 2024. bio član Igokee, a kao što smo to već rekli, sad nosi po novom dres Partizana.

