Bojan Bogdanović je ubacio 22 koša, ali to nije pomoglo njegovim Detroit Pistonsima u izbjegavanju poraza pred domaćim navijačima u dvoboju s New Orleans Pelicansima, koji su slavili sa 116:110. Pelicanse je do pobjede predvodio Jonas Valančiunas s 33 poena i 16 skokova.

Skromni Šarić i Zubac

Oslabljeni Phoenix Sunsi poraženi su 121:116 na gostovanju kod Minnesota Timberwolvesa, a Dario Šarić je za 18 minuta ubacio pet koševa. Anthony Edwards je za pobjednike postigao 31 poen, baš kao i najbolji igrač Sunsa Damion Lee.

Los Angeles Clippersi su kao domaćini izgubili od Denver Nuggetsa 115:103 iako su gosti bili bez svog najboljeg igrača Nikole Jokića. Ivica Zubac je za 28 minuta ubacio šest koševa uz sedam skokova. Strijelce pobjedničke momčadi predvodio je Jamal Murray s 24 poena, a isto toliko ih je za Clipperse ubacio Kawhi b.