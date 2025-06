Što će biti s Jokićem? Predsjednik Nuggetsa dao je znakovitu izjavu...

Nikola Jokić bi ovog ljeta mogao dobiti ponudu koju rijetko koji sportaš može odbiti — Denver Nuggetsi mu planiraju ponuditi trogodišnje produženje ugovora teže od 200 milijuna dolara. Potvrdio je to predsjednik i izvršni direktor kluba Josh Kroenke.

Kroenke je jasno rekao da klub takvu ponudu definitivno priprema, no ostavio je prostora za neizvjesnost kad je riječ o Jokićevoj odluci.

"Ponudit ćemo mu to, naravno. No hoće li prihvatiti, to ovisi o njemu. Bit ćemo potpuno otvoreni, kao i uvijek. Objasnit ćemo sve što mora znati: financijske detalje, prednosti potpisivanja sada ili kasnije. Na kraju, on će odlučiti što je najbolje za njega i njegovu obitelj, a mi ćemo ga u toj odluci podržati", poručio je Kroenke.

Josh Kroenke on Nikola Jokic’s potential contact extension this summer:



“We’re definitely going to offer it. I’m not sure if he’s going to accept it or not.”



Jokic could sign this summer or later depending on what the financial numbers look like. pic.twitter.com/vlzFnIqlcU