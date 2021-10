Prvoga dana nove sezone u najjačoj košarkaškoj ligi na svijetu NBA odigrane su dvije utakmice, a pobjede su ostvarili prvaci Milwaukee Bucksi koji su u svojoj dvorani svladali Brooklyn Netse sa 127-104 te Golden State Warriorsi koji su kao gosti nadigrali Los Angeles Lakerse sa 121-114. OVDJE pogledajte kako je to izgledalo.

Bucksi dominirali čitavim susretom

Bucksi su dominirali čitavim tijekom susreta protiv sastava koji bi im po prognozama i ove sezone trebao biti najveći konkurent u Istočnoj konferenciji. Briljirao je Giannis Antetokounmpo koji je susret završio sa 32 koša, 14 skokova i sedam asistencija, a odlične pomagače imao je u Khrisu Middletonu i Patu Connaughtonu koji su dodali po 20 ubačaja, dok je veliku večer s klupe imao i mladi Jordan Nwora sa 15 pogodaka. Kod Netsa najbolji je bio Kevin Durat sa 32 poena i 11 skokova, pojačanje iz Spursa Patty Mills ubacio je 21 uz sjajan šut za tricu 7-7, dok je James Harden postigao 20 koševa uz po osam skokova i asistencija.

Netsi i Bucksi sureli su se u prošlosezonskom doigravanju u finalu Istoka, a Bucski su prošli u veliki finale slavivši u odlučujućoj sedmoj utakmici nakon produžetka.

Serija 12-2 Golden Statea

Warriorsi su dvoboj u Los Angelesu "prelomili" u svoju korist serijom 12-2 kojom su prednost od 103-101 pet minuta prije kraja "podebljali" na 115-103 2:30 minuta prije posljednjeg zvuka sirene. Seriju je tricom započeo Nemanja Bjelica, a zatvorio tricom Andrew Wiggins. Ta dva igrača u ključnom su razdoblju postigla po pet poena, a dva je dodao Damion Lee.

Osmi triple-double karijere

Najefikasniji u momčadi Warriorsa ipak je bio Stephen Curry sa 21 košem no uz loš šut iz igre od 5-21. No, Curry je lošu šutersku večer nadomjestio svestranom predstavom, upisao je po 10 skokova i asistencija za svoj osmi "triple-double" karijere. Jordan Poole ubacio je 20 poena za Warriorse, Bjelica i Lee po 15, a Wiggins 12. U momčadi Lakersa istaknule su se njihove dvije superzvijezde, LeBron James ubacio je 34 uz 11 skokova, a Anthony Davis 33 uz također 11 skokova, no izostao je učinak ovoljetnog pojačanja Russella Westbrooka koji je u svom službenom debiju za "žute" ubacio tek osam poena uz pet skokova i četiri asistencije.