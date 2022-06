Izbornik srpske košarkaške reprezentacije, Svetislav Pešić, gostovao je u podcastu voditelja Mile Ilića te je pričao o situaciji u košarci na našim prostorima. Pešić je iskusni košarkaški znalac i bivši igrač te je iz prve ruke osjetio kako to izgleda u nekim drugim zemljama.

Pešić je kao trener vodio Njemačku do zlata na Europskom prvenstvu, s legendarnom ekipom Jugoslavije (Toni Kukoč, Dino Rađa, Vlade Divac, Saša Đorđević) osvojio je prvo mjesto na juniorskom Svjetskom prvenstvu, pritom pobijedivši SAD u dva navrata, a sa seniorima je osvajao Svjetsko i Europsko prvenstvo, dok je s Barcelonom bio prvak Eurolige.

Ako netko zna nešto o košarci, onda je to Pešić, koji se u razgovoru dotaknuo i Hrvatske, a sve je počelo jednom konstatacijom voditelja.

'Mi se smijemo pa kažemo Hrvatska'

"Sad smo imali sastanak s klubovima u Savezu. Zvezda, Partizan, predsjednik, direktor i generalni menadžer te svih pet klubova u ABA ligi. Ja sam ovako rekao, nije ovo moja reprezentacija, niti reprezentacija Aleksandra Vučića, ovo je vaša, odnosno naša reprezentacija. Sada kada je završila liga, sve zastave koje postoje, bilo crveno-bijele, crno-bijele, zeleno-bijele ili ove roze kao kod Mege, sve te zastave se ujedinjuju u jednu, a to je srpska", počeo je Pešić.

Na to je voditelj rekao: "Tako bi i trebalo biti", što je Pešića "napalilo".

"Ne. To mora tako biti. Mile, ako toga ne bude… Dobro si me sad napalio s ovim. Ako toga ne bude, mi se sada smijemo i govorimo 'Hrvatska'. Oni ne mogu do medalje 20 godina, od Grčke, Atene, sjećaš se… Sve će to biti i ovdje. Prema tome, ti, zašto me pitaš za zlatnu medalju, ja sam ju već osvojio. Osvojite je sada vi. Eto, ja sam došao pomoći da osvojite i vi, meni ne treba zlatna medalja jer sam ju već osvojio. Ja preuzimam apsolutnu odgovornost. Ali i ti si bio igrač, jedan čovjek ne čini momčad, ali može razje*ati cijelu ekipu", zaključio je.