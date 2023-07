Izbornik srpsk košarkaške reprezentacije Svetislav Pešić objaviit će u poneljak popis igrača za nadolaeće Svjetsko prvenstvo, a prije toga je u jednoj emisij reagirao na glasine da bi za nacionalnu momčad mogli igrati strani igrači.

Srbija na prvenstvo putuje bez ponajboljih igrača, poput Nikole Jokića, Vasilija Micića, Ognjena Jaramaza i Stefana Jovića pa se povela rasprava - treba li u reprezentaciju pozvati strane igrače.

"Posljednjih dana me zovu prijetelji i pitaju hoću li pozvati stranca. To je kao što u Zvezdi ne mogu igrati muslimani ili Hrvati, a ovdje stranci. Nećemo zvati za sada, vjerojatno dok sam ja trener reprezentacije neće biti stranaca. Nikad ne reci ne, ne zbog toga što sam ja protiv stranaca, baš naprotiv, ali jednog dana to će se dogoditi. Košarka je globalni sport, a mi živimo u globalnom svjetu", kazao je Svetislav Pešić u emisiji "Sportlajt" na Sportklubu.