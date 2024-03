Košarkaši Partizana na domaćem su terenu poraženi od Olympiakosa 69-74 (40-32) iako su na ulasku u posljednju četvrtinu vodili 59-46. Ipak, posebna zanimljivost dogodila se prije početka utakmice. U dvoranu je ušetao Toni Kukoč koji je i ranije najavio svoj dolazak, a beogradska Arena dočekala ga je aplauzom i ovacijama.

Legendarni hrvatski košarkaš ovih dana boravi u Beogradu, a povod je premijera dokumentarnog filma o bivšem hrvatskom reprezentativcu koji je vrhunac karijere doživio igrajući za Chicago Bullse u društvu Michaela Jordana.

Pljeskom je uzvratio ljubiteljima Crno-bijelih, a društvo mu je pravio još jedan proslavljeni Hrvat, Dino Rađa, koji je također dobio ovacije

Hrvatski dvojac nije donio sreću srpskoj momčadi čiji navijači posebno žale jer su izgubili od bratskog kluba najvećeg im rivala. Presudila je Crno-bijelima katastrofalna zadnja četvrtina u kojoj su izgubili 10-28 i sada su ozbiljno kompromitirali svoje šanse za doigravanje.

Zviždili su navijači Nikoli Milutinovu, koji nije bio u sastavu crveno-bijelih zbog ozljede, ali je stigao u Štark Arenu, čiji je izvršni direktor Goran Grbović rekao:

"Ja razumijem da Kukoč i Rađa kao legende hrvatske košarke budu pozdravljeni pljeskom, jer su stvarno košarkaške "planine", ali ne razumijem da se zviždi svojem igraču. Zamislite situaciju da u Hrvatskoj plješću Srbima, a da zvižde svojima, to se nikad neće dogoditi. To je degutantno, to mi je jako zasmetalo."

