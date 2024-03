Veliki skandal potresa srpsku košarku gdje je FIBA zbog sudjelovanja u namještanju utakmica kaznila pet srpskih košarkaša.

FIBA je objavila kako su Stefan Šajin i Marko Radonjić suspendirani doživotno, dok su Aleksandar Ilikić, Ljubomir Čampara i Nikola Pavlović ipak dobili nešto kraće kazne.

'Najbolje' je prošao Čampara koji će na 'hlađenju' biti do 7. kolovoza 2025., Ilikić do 20. lipnja 2028., a Pavlović do 23. srpnja 2031. godine.

Inače, doživotno suspendiran Šajin u jednom trenutku karijere, točnije u sezoni 2021./22. nosio je dres hrvatskog premijerligaša Škrljeva.

