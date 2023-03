U susretu 20. kola regionalne košarkaške ABA lige hrvatski prvak Cibona je na svom terenu u KC "Dražen Petrović" senzacionalno svladao Crvenu zvezdu sa 85-81 (22-24, 17-16, 22-27, 24-14).

Do neočekivane pobjede protiv branitelja naslova Cibonu su predvodili Borna Kapusta sa 23 i Krešimir Radovčić sa 17 koševa, no ključne ubačaje u četvrtoj četvrtini postigao je Ivan Majcunić, dok su Filip Petrušev sa 15 i Luca Vildoza sa 14 ubačaja bili najefikasniji kod Crvene zvezde.

Cibona je već u prvoj četvrtini dala naznačiti kako bi mogla biti konkurentna protiv velikog favorita, nakon devet minuta je vodila sa 22-16 samo da bi u posljednjoj minuti prve četvrtine primila osam poena. Kapetan Radovčić je pred kraj druge četvrtine imao prvu sjajnu dionicu kojom je povukao svoju momčad da serijom 10-0 zaostatak 29-37 pretvori u vodstvo 39-37 samo da bi Campazzo tricom sa zvukom sirene na odmor odveo Beograđane s minimalnom prednosti.

Veliko slavlje

U trećoj četvrtini Cibona je uspijevala držati priključak, a vjerojatno ključno razdoblje utakmice zbilo se između 35. i 38. minute kada je Cibona novom serijom 10-0 zaostatak 68-73 pretvorila u prednost 78-73. Tada je prvo Majcunić pogodio tricu pa dvicu i to oba puta sa zvukom sirene, a onda je i Radovčić pogađao dvicu pa tricu iz nemogućih situacija na kraju napada. Nakon jednog ubačaja Crvene zvezde Majcunić je pogodio još jednu tricu s istekom napada za 81-75 1:10 minuta prije kraja dvoboja. Crvena zvezda je s pet ubačaja uspjela smanjiti na 81-80 20 sekundi prije isteka vremena, no onda je Nedović napravio nesportski prekršaj na Kapusti pa je Cibona otišla na 83-80, a nakon što je Campazzo šest sekundi prije kraja promašio slobodno bacanje kod 83-81 lopte se domogao Aranitović i s dva pogođena slobodna bacanja odveo Cibonu do nedostižnih 85-81.

Cibona je ovom pobjedom stigla do omjera pobjeda i poraza 8-12 te je osigurala ostanak u ABA ligi dok je Crvena zvezda pala na 17-2, a oba je poraza ove sezone pretrpjela od hrvatskih predstavnika. Prvi joj je nanio Zadar u Beogradu.