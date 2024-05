Bivši NBA košarkaš Drew Gordon, stariji brat Denverovog asa Aarona Gordona, poginuo je u četvrtak u prometnoj nesreći u Portlandu, Oregon, potvrdio je njegov agent Calvin Andrews i Nuggets za ESPN. Imao je samo 33 godine. Iza sebe je ostavio suprugu Angelu i troje djece. Gordon je odigrao devet utakmica za Philadelphia 76ers tijekom sezone 2014./15.

Rodom iz San Josea u Kaliforniji, Gordonovo profesionalno košarkaško putovanje također je uključivalo igranje košarke u G razvojnoj ligi, Srbiji (Balkanske lige), Sardiniji, Turskoj, Francuskoj, Litvi, Poljskoj, Ukrajini i tri različita kluba u Rusiji. Što se tiče Srbija, Gordon je nosio dres beogradskog Partizana s kojim je znao u Zagrebu, Splitu i Zadru igrati ABA ligu. U Partizanu je Drew Gordon i započeo profesionalnu karijeru, čiji je bio član u sezoni 2012/13.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Iako nije odigrao čitavu sezonu u beogradskom klubu, navijači ga pamte po atraktivnim zakucavanjima i blokadama, a nakon ozljede u finišu spomenute sezone na njegovo mjesto stigao je poznati Joffrey Lauvergne. Bivši McDonald's All-American košarkaš Drew Gordon igrao je i na svaučilištima UCLA i New Mexico, navode američki mediji.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pomogao je u srednjoj školi dovesti Monarchs of Archbishop Mitty High School do tri prvenstva u West Catholic Athletic League prije nego što je igrao sveučilišnu košarku za UCLA Bruinse i New Mexico Lobose.

Gordon je, nakon svog vremena u 76ersima, kasnije igrao za Delaware 87erse NBA G lige i Long Island Netse. Prošlog srpnja najavio je povlačenje iz košarke.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

“Hvala ti košarko na svemu što si mi dala! Dao sam ti sve od sebe tijekom godina, idem u mirovinu u godini dresa. Hvala svim obožavateljima, prijateljima i obitelji koji su me podržavali na mom putu!! Sljedeće poglavlje je novo! Zbogom 32 zdravo 33,” napisao je bio tada Gordon u objavi na mreži X.