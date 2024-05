Dallas Mavericks su jutros po hrvatskom vremenu, pobjedom kod Minnesota Timberwolvesa 124:103 u petoj utakmici finala Zapadne konferencije NBA lige s ukupnih 4:1 izborili veliko finale i spektakularni košarkaški obračun. Tamo ih čekaju slavni Boston Celticsi. Mavsima je ovo treće finale u povijesti te prvo od 2011., kada su jedini put osvojili naslov. Jason Kidd je tada bio na terenu, a sada na klupi Mavsa sjedi kao trener i nada se ostvarenju još jednog sna. Tako je Kidd postao prvi u povijesti najjače lige otkako su se 1976. NBA i ABA lige spojile, koji je s istom momčadi došao do serije za naslov kao igrač i trener.

Duo za pamćenje - Luka - Kyrie

Nisu Mavsi ostavili nikakve dvojbe

Čudesni Luka Dončić i Dallas Mavericksi nisu ostavili nikakve dvojbe niti sumnje prema prvom nastupu u NBA finalu ove superzvijezde iz Slovenije. Mavericksi su osvojili naslov Zapadne konferencije prikazom čiste dominacije, eliminirajući Minnesota Timberwolvese u Target Centeru u Mineapolisu. Vukovi su ostali bez večere, izgledali su kao razbijeni čopor pred Kaubojima iz Teksasa.

Ovo je treće finale u povijesti Dallasa i prvo od 2011., kada su Mavsi osvojili jedino NBA prvenstvo u franšizi sa sadašnjim trenerom Jasonom Kiddom kao razigravačem. Dončić, koji je postao MVP finala Zapadne konferencije, imao je svoj najbolji učinak ove postsezone sa 36 poena.

Preuzeo je kontrolu odmah, uzeo stvar u svoje ruke i postigao ​​12 poena u prve 153 sekunde. Sam je nadmašio Timberwolvese sa 21-20 u prvoj četvrtini. Većinu svojih bacanja - uključujući tricu bez driblinga s logotipa s pola terena - proslavljao je podsmjehujući se navijačima uz teren koji su poludili na njega. Tribine su u tim trenucima proključale.

Mavsi su to nastavili u drugoj četvrtini s učinkovitošću, kada je druga zvijezda Dallasa, Kyrie Irving, došla na red. Irving, košarkaš koji je igrao u tri finala s Cleveland Cavaliersima (ima jedan osvojen naslov), postigao je 15 od svojih 36 poena u drugoj četvrtini. Dončić i Irving završili su svaki s najmanje 30 koševa po četvrti put tijekom doigravanja i pokazali da su duo koji žari i pali i koji će prirediti pakao Celticsima u finalu.

Duo Dončić-Irving ispisao povijest

Jedini duo koji je to uspio češće tijekom jedne postsezone od njih dvojice bio je tandem iz Kuće slavnih Los Angeles Lakersa Elgin Baylor i Jerry West, prema ESPN Stats & Information. Dončić i Irving također su se pridružili Bayloru i Westu kao jedini tandem koji je ikad imao tri susreta s najmanje 30 poena u istoj seriji, svaki. Dallasove zvijezde postale su, isto tako, prvi dvojac koji je postigao najmanje 35 koševa u utakmici konferencijskog finala još tamo od neprežaljenog Kobea Bryanta i Shaquillea O'Neala 2001. godine. Dončić i Irving zajedno su zabili 44 poena u prvom poluvremenu, četiri više od ukupnog broja Minnesote. Pa sad vi vidite što su im dečki napravili...

Foto: Profimedia Dončić i Irving u zagrljaju nakon pobjede. Emocije su bile velike.

Dvojac superzvijezda, tandem koji "lomi" noge suparnicima svojim fintama, kombinirano je zabio ili asistirao za 57 od 69 poena Mavsa u poluvremenu. Dallas je imao prednost od 29 koševa na poluvremenu, najveću prednost na odmoru za momčad koja je imala priliku izboriti finale u povijesti NBA lige, prema ESPN Stats & Information.

Vukovi podbacili i ostali bez 'večere'

Bio je to i najveći zaostatak na poluvremenu Minnesote u ovom play-offu.Ne samo to. Bio je to jedan bod manje od najvećeg vodstva na poluvremenu u povijesti doigravanja Mavsa. Dallas je imao 30 koševa prednosti na poluvremenu u svojoj utakmici 7. utakmice protiv prvih nositelja Phoenix Sunsa u polufinalu Zapadne konferencije 2022. Ovo ispadanje nije bilo tako zapanjujuće kao poniženje Sunsa od strane Mavsa, ali bilo je nekoliko jasnih sličnosti: Dončić je zabijao naizgled po volji i zviždala mu je očajna i slomljena domaća publika.

Foto: Profimedia

Luka zabio, pa dobacio navijaču

"Tko sad plače, frajeru" Dončić je urlao na jednog nabrijanog navijača nakon koša početkom treće četvrtine. Mavsi su pobijedili u zadnjih pet utakmica na gostovanjima, a niz je započeo pobjedom u drugoj utakmici nad prvim nositeljem Oklahoma City Thunderom u drugom kolu. Mavericksi imaju omjer 7-2 u gostima tijekom ovog doigravanja i izjednačili su rekord franšize u pobjedama u gostima tijekom jedne postsezone koju je postavio klub koji je osvojio naslov 2011. godine.