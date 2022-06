Novi predsjednik Nadzornog odbora KK Zadra Ante Rubeša otkrio je e da je prošla Uprava netransparentno trošila novac, kojega nisu ni imali, te doveli klub u tešku financijsku situaciju.

Rubeša je otkrio da su čelnici lažirali troškove za smještaj te da je klub platio smještaj u jednom zadarskom hotelu dok su igrači bili na pripremama u Poreču. I to još po tri puta višoj cijeni.

"Javili su nam se igrači koji u vrijeme kada su navedeni da su bili u hotelu uopće nisu bili u tom hotelu. Pokazao sam svima da je direktor potrošio pola milijuna kuna, a dan prije sjednice su Branko Dukić gradonačelnik HDZ-a i pročelnik za financije branili tog direktora koji je potrošio pola milijuna kuna za 48 dana za 20 igrača. Plaćali su desetak tisuća kuna dnevno. Tom hotelu kojeg je otvarao Božidar Kalmeta i njegova kamarila smo plaćali 30.000 kuna za 112 kila robe jer su tamo igrači odležavali koronu. Sve su ovo iz HDZ-a znali i ja sam ih o tome obavijestio. Meni kao čovjeku iz Dalmacije to nije jasno da se nisu bar malo cjenkali da uštedimo barem nešto love recimo ljudima koji rade za 5000 kuna ", rekao je Rubeša, a prenosi Večernji list.

"Javili su nam se igrači koji su nam rekli da nisu ni prešli prag hotela, da ne znaju kako izgleda niti gdje je hotel ZaDar kojem je za 48 dana plaćao 505.000 kuna odnosno 10.000 kuna na dan. Neki igrači uopće nisu bili ondje, a neki su bili jedan dan. Zelim zaštititi igrače koji su žrtve. Igrač Kevin Haris bio je od 3. rujna do 9. rujna u Poreču. A isti igrač bio je od 27. kolovoza do 14. rujna u hotelu ZaDar. U Poreču je za puni pansion plaćeno 749 kuna za hotel s pet zvjezdica, a u Zadru 1875 kuna za hotel s četiri zvjezdice i to za polupansion", poručuje Rubeša.