Najbolji košarkaš svih vremena Michael Jordan posljednjih nekoliko dana krstari Dalmacijom a za današnju svoju destinaciju, nakon Splita u kojem ga je čekala megaluksuzna jahta O'Para na koju se ukrcao, te Šibenika, Nacionalnog parka Krka i Trogira, odabrao je najsunčaniji hrvatski otok Hvar.

Jordan je u hvarsku luku uplovio u poslijepodnevnim satima pa sjeo u restoran koji se nalazi odmah iznad nje. I koji je samo za bogatu klijentelu, javlja 24sata.

Slavni košarkaš snimljen je na Hvaru i kako uživa u opuštanju i na palubi broda, a u jednom trenutku on i supruga napravili su i selfie.

Inače, restoran Gariful koji je odabrao Jordan nudi obroke po prosječnoj cijeni od 1000 kuna. Redovito privlači sportske, glumačke i estradne zvijezde, a lani ga je posjetio i Jordanov suigrač iz reprezentacije Magic Johnson (62). Restoran se na Instagramu pohvalio i kako je njihov gost ovog ljeta bio najbolji hrvatski centar, član LA Clippersa Ivica Zubac.

Jao je u njemu prije nekih tri tjedna i bivši njemačko-brazilski nogometaš Kevin Kurányi.

Naravno da ga nije ni zaobišao najbolji hrvatski košarkaš Bojan Bogdanović.

Za napomenuti i kako su specijaliteti kuće ovog luksuznog hrvatskog restorana su jela od jastoga, kremasta juha čiji tanjur stoji 250 kuna, kao i glavno jelo, pijani jastog od 1150 kuna. Onda i ne čudi da računi za cjelovečernja druženja znaju stajati i desetak tisuća kuna.

On je samo od prodaje dresova Lionela Messija u PSG-u, još i prije Argentinčeva debija, zaradio više od šest milijuna eura jer ima pravo na pet posto zarade od svakog primjerka. Možemo samo, stoga, pretpostaviti koliko je Jordan u njemu ostavio novaca. No, što je to za jednog od najbogatijih sportaša svih vremena, kao nama običnim smrtnicima 50 kuna.