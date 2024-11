Sesar se poklonio povratniku svih povratnika: 'Svi smo znali što on može'

Izbornik hrvatske košarkaške reprezentacije Josip Sesar bio je zadovoljan pobjedom od 13 razlike (89-76) u dvoboju s Bosnom i Hercegovinom te je rekao da će njegovi izabranici u nedjelju u Sarajevu trebati odigrati hrabru utakmicu.

Hrvatska je odlično otvorila utakmicu, da bi u drugoj četvrtini dopustila povratak gostima, ali je u završnici ponovno do izražaja došla kvaliteta na hrvatskoj strani.

"Najveći problem je bio taj radni dio, odnosno napadački skok, kojih su imali čak 12 u prvom poluvremenu. U drugom poluvremenu smo to malo promijenili pa su na kraju završili sa 17 i tu smo preokrenuli utakmicu. Normalno, uz jako dobru napadačku igru, mislim da smo dobro timski odigrali, ali individualna kvaliteta Jaleena Smitha i Luke Božića kroz cijelu utakmicu te nadahnuta zadnja četvrtina Filipa Bundovića je pomogla momčadi da dođe i do tih 13 koševa razlike na kraju. Ovo je tek prvo poluvrijeme, ne treba biti euforičan. Trebamo dobro analizirati, napraviti neke nove varijante, pogotovo za taj njihov napadački skok, gdje stvarno imaju dominaciju s tim tijelima, i otići u Sarajevo odigrati hrabru utakmicu", rekao je Sesar jučer na konferenciji za medije u KC Dražen Petrović.

U Sarajevu će Hrvatska biti dodatno osnažena priključivanjem Marija Hezonje i Danka Brankovića, ali će i reprezentacija BiH imati u svojim redovima prvu zvijezdu, Džanana Musu. Zato Sesar očekuje potpuno drugačiju utakmicu.

"Idemo u Sarajevo ohrabreni pobjedom, ali ne smijemo razmišljati o razlici. Moramo odigrati hrabru utakmicu. U Sarajevu će oni imati Musu, a mi Hezonju i Brankovića. Vidjet ćemo kako će to u rosteru izgledati. Sigurno će biti drugačija utakmica. U prve dvije, protiv Francuske i Cipra, Musa je kreirao 70 posto napada i zato se bilo teško pripremiti i za ovu utakmicu, jer nismo znali kako će to izgledati. Bilo je toliko informacija, da neke nismo ni komunicirali igračima. Nešto smo ostavili i za drugu utakmicu koja će sigurno biti drugačija. Musa s jedna i Hezonja s druge strane, to su dva izrazita individualca koji preuzimaju cijelu momčad na sebe, preuzimaju igru. Sigurno će njih dvojica biti u glavnim ulogama."

Nakon nekoliko otkaza, za ove utakmice se reprezentaciji pridružio Luka Božić te sa svojih 25 koševa, devet skokova i tri asistencije pokazao koliko je nedostajao momčadi.

"Uvijek sam govorio da bilo tko, ako se iz nekog razloga ne osjeća spreman, da je bolje da ne dođe. Luka se nije osjećao spreman, sad je i došao je. Svi smo mi znali što on može. Tako se i Bosna pripremila ya njegovu igru. Međutim, dečko je opet izdominirao. On i Smith su nas nosili u napadu. Sad dolazi Hezonja pa treba vidjeti kako njih dvojicu uklopiti, ali sigurno je lakše kad imaš kvalitetne igrače."

Imao je Sesar još jednog Luku na raspolaganju, Luku Šamanića, kojeg je pozvao iako je bez kluba.

"Tu sam imao dilemu. Morate respektirati njegovo tijelo. Nije upitno što on može, nego koliko može fizički. Sa svojom figurom mislim da nam je puno pomogao u današnjem susretu", zaključio je izbornik.

