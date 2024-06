Hrvatski košarkaški reprezentativci u Zagrebu su započeli pripreme za nastup na kvalifikacijskom turniru za Olimpijske igre u Parizu, a izbornik Josip Sesar je za prvi dio ovog razdoblja kao cilj postavio ponovno stvaranje "kemije" unutar momčadi, kakva je bila prisutna na prošlogodišnjem pretkvalifikacijskom turniru u Istanbulu.

Hrvatska je tada, u sličnom formatu natjecanja kakav ju očekuje početkom srpnja (2.-7.7.) u grčkom Pireju, ostvarila tri uvjerljive pobjede u skupini, a onda preko Ukrajine i domaćina Turske izborila nastup u kvalifikacijama za Olimpijske igre u Parizu.

Josip Sesar je u utorak započeo treninge s 12 igrača sa šireg popisa, a njima bi se u drugom dijelu priprema u Opatiji, već od sljedećeg ponedjeljka, trebali priključiti i glavni igrači ove generacije, kapetan Dario Šarić, Ivica Zubac, Mario Hezonja, Jaleen Smith te Danko Branković.

"Svaki trening je bitan i bitno je da se igrači što bolje upoznaju te da što prije uđu u sustav. Nećemo puno mijenjati u odnosu na prošlu godinu nego ćemo na neki način nadograditi. Bitno je da osvježe znanje, da uhvate međusobnu kemiju koju su imali, i na tome ćemo sigurno raditi", rekao je Sesar u srijedu na druženju s predstavnicima medija.

'Idemo korak po korak'

Reprezentacija je do nedjelje u Zagrebu, a onda kreće put Opatije, gdje će formu brusiti i na pripremnom turniru od 23. do 26. lipnja, na kojem će hrvatskim košarkašima suparnici biti Poljska, koju vodi hrvatski stručnjak Igor Miličić, te Brazil, kojeg će ponovno voditi Aco Petrović. Poljaci će zaigrati na kvalifikacijskom turniru u Valenciji, a Brazilci u latvijskom glavnom gradu Rigi, pa će utakmice u Opatiji za sve biti odličan test.

"Imamo taj turnir u Opatiji, protiv Poljske i Brazila. Vidjet ću u kakvom smo stanju, budući da će se, nadam se, tu priključiti i preostala petorica igrača. Idemo korak po korak. Moj je cilj za ovaj dio da zadržimo kemiju koju smo imali i onaj stil igre koji smo imali", istaknuo je Sesar.

Hrvatska će turnir u Pireju otvoriti 2. srpnja protiv Slovenije, a dan poslije će igrati protiv Novog Zelanda i već tada, vjerojatno, znati hoće li igrati i u polufinalu 5. srpnja, protiv suparnik koji dolazi iz skupine u kojoj su Grčka, Egipat i Dominikanska Republika. Finalna utakmica je na rasporedu 7. srpnja.

"Prva utakmica je protiv Slovenije, druga protiv Novog Zelanda. Ta druga je, u biti, kvalifikacijska za plasman u polufinale. Možebitna pobjeda protiv Slovenije, ne znači da si sigurno u polufinalu. Jako nezgodan, jako zahtjevan turnir. Mislim da je najjači od sva četiri kvalifikacijska, po momčadima i po igračima. Neće sigurno biti lako. Mislim da smo kroz ono što smo radili do sada, kroz prošlo ljeto i kroz kvalifikacije za EuroBasket, stvorili određeni mentalitet i nadam se da ćemo to zadržati", poručio je izbornik.

Na prvom dijelu priprema okupili su se igrači iz hrvatskih klubova, kao i oni koji su završili svoje klupske sezone. Na Sesarovom popisu su se našli Goran Filipović, Borna Kapusta, Krešimir Radovčić, braća Mateo i Dario Drežnjak, Toni Nakić, Boris Tišma, Tomislav Buljan, Ivan Vraneš, Krešimir Ljubičić te Antonio Jordano, koji je zamijenio ozlijeđenog Tonija Perkovića. Među pozvanima se ponovno našao i 35-godišnji Filip Krušlin, koji je posljednji put igrao za reprezentaciju u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2023. na koje se Hrvatska nije uspjela plasirati.

"Meni je uvijek drago doći. Nije bilo nekakvih prepreka, jer se fizički dobro osjećam. To mi je bilo najvažnije, najbitnija stavka za dolazak. Kvalifikacije su jedna lijepa prilika za plasirati se, ako Bog da, još jednom na Olimpijske igre", rekao je iskusni šuter koji je 2016. s reprezentacijom izborio nastup na Olimpijskim igrama u Rio de Janeiru baš preko kvalifikacijskog turnira kojem je tada domaćin bio Torino.

U konkurenciji domaćina Italije i reprezentacije Grčke, izabranicima Aleksandra Petrovića, koji je tada vodio Hrvatsku, malo tko je davao izglede za plasman na olimpijski turnir.

"Puno puta sam već istaknuo da mi je odlazak na Olimpijske igre i taj kvalifikacijski turnir najljepši dio košarkaške karijere. Volio bih kad bi se to moglo ponoviti, a volio bih i zbog drugih, koji nisu imali priliku, da uspijemo napraviti rezultat. Bit će jako teško, ali sigurno je to nešto što će pamtiti do kraja karijere", rekao je Krušlin.

Kao i prije osam godina, kad su Petrovićevi izabranici ispraćeni na put u Torino bez velikih očekivanja, tako i sada nema previše onih koji misle da je bi Sesarova momčad mogla osvojiti "put u Pariz" pokraj Dončićeve Slovenije i domaćina Grčke, predvođene Giannisom Antetokounmpom.

"Slična je situacija. Rekao bih da je tada ekipa bila iskusnija nego što je to danas. Stvari su se promijenile, ali što se tiče izgleda koje su nam davali tada i koje nam daju sada, to je otprilike podjednako. Bilo bi lijepo, kad bi se moglo ponoviti. Trebamo gledati utakmicu po utakmicu, dati najbolje od sebe pa ćemo vidjeti gdje će nas to dovesti", zaključio je Zagrepčanin koji će nakon četiri godine provedene na u Sassariju na Sardiniji, od nove sezone nositi dres francuskog prvoligaša Strasbourga.