Miami Heat je sinoć u drugoj utakmici finala Istočne konferencije, opet na krilima raspoloženog Jimmyja Butlera, na gostovanju pobijedio Boston Celtics sa 111-105 za vodstvo od 2-0 u seriji.

Butler je utakmicu završio sa 27 koševa uz osam skokova, šest asistencija i tri ukradene lopte. Pratio ga je Caleb Martin s rekordom karijere u doigravanju od 25 ubačaja. Bam Adebayo je dodao 22 poena, 17 skokova i devet asistencija, a pričuva Duncan Robinson 15 koševa.

Jayson Tatum je predvodio Boston sa 34 poena, 13 skokova i osam asistencija, ali nije imao pogodak iz igre u zadnjoj četvrtini drugu utakmicu zaredom. Svih pet poena u posljednjoj četvrtini Tatum je postigao iz slobodnih bacanja u posljednjoj minuti.

Veliki preokret u završnici

Jaylen Brown je dodao 16 poena za Boston, a Malcolm Brogdon i Robert Williams III imali su po 13 poena.

Pričuva Bostona Grant Williams zabio je tricu za vodstvo Bostona od devet koševa šest i pol minuta prije kraja utakmice. No nakon toga uslijedio je Butlerov niz - najprije dva poena, pa jedno slobodno i onda još dva poena iz igre. Williams zabija još dva koša za vodstvo Celticsa 98-92.

Adebayo je nakon toga dva puta precizan s crte slobodnih bacanja i smanjuje na 98-94. Robinson pogađa polaganje i Miami dolazi na 98-96, ali Williams još jednim pogotkom odvodi Boston do vodstva 100-96. No zatim Adebayo opet s linije slobodnih bacanja smanjuje na 98-100, a Butler najprije izjednačuje, a onda i dovodi Miami u vodstvo dvije i pol minute prije kraja (102-100) koje ne ispušta do kraja.