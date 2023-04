Košarkaši Miami Heata 128-126 pobjedom na gostovanju kod Milwaukee Bucksa nakon produžetka u petoj utakmici prvog kruga doigravanja NBA lige izborili su plasman dalje ukupnim omjerom 4-1 u pobjedama te tako postali tek peti klub u povijesti koji je kao osmi nositelj izbacio prvog nositelja konferencije.

Ponovno je briljatnan u sastavu Miamija bio Jimmy Butler koji je ubacio 42 koša uključujući i akrobatski ubačaj 0.5 sekundi prije kraja četvrte četvrtine kojim je odoveo dvoboj u produžetak, Gabe Vincent je dodao 22, a Bam Adebayo 20 uz 10 asistencija za pobjednike, dok Bucksima za produžetak sezone nije bilo dovoljno 38 poena i 20 skokova Giannisa Antetokounpa te 33 ubačaja Khrisa Middletona.

Domaći Bucksi su nakon tri četvrtine utakmice imali uvjerljivo vodstvo 102-86, no Heat je u četvrti dio krenuo serijom 11-1 pa se ušlo u neizvjesnu završnicu. Domaći su nakon dva pogođena slobodna bacanja Jruea Holidaya poveli sa 117-113 15 sekundi prije kraja, no Vincent je uzvratio brzom tricom da bi dvije sekunde prije isteka vremena Holiday ubacio samo jedno slobodno bacanje za 118-116. Uslijedila je Butlerova akrobacija, Vincent je iz auta bacio loptu pod sam obruč gdje se Butler lagano odgurnuo od svog čuvara Connaughtona i u padu uspio poslati loptu kroz obruč za poravnanje i produžetak.

U dodatnih pet minuta bolje je krenuo Miami te ubačajem Codya Zellera poveo sa 126-119 1:43 minute prije kraja. Milwaukee se uspio vratiti i imati 10 sekundi za posljednji napad kod zaostatka od dva razlike. Lopta je stigla do Graysona Allena koji je imao otvorenu mogućnost za šut za poravnanje sa šest metara, no on se odlučio krenuti u prodor, ali prije no što je stigao uputiti loptu prema košu isteklo je vrijeme.

S omjerom pobjeda i poraza 58-24 Bucksi su bili najbolji sastav ligaškog dijela sezone te su vjerovali kako mogu ponoviti 2021. godinu kada su osvojili naslov, no zapeli su već na prvoj prepreci.

Prije Miamija kao osmi nositelji u drugi krug su dosada prolazili tek Denver Nuggetsi 1994. protiv Seattle SuperSonicsa, New York Knicksi 1999. protiv Miami Heata, Golden State Warriorsi 2007. protiv Dallas Mavericksa te Memphis Grizzliesi 2011. protiv San Antonio Spursa.

Miami će u drugom krugu doigravanja Istočne konferencije igrati protiv New York Knicksa koji su također sa 4-1 u pobjedama izbacili Cleveland Cavalierse. U petoj utakmici igranoj u Clevelandu Knicksi su slavili sa 106-95 držeći rezultat pod kontrolom čitavo vrijeme. Najefikasniji kod Knicksa bili su Jalen Brunson sa 23 i RJ Barrett sa 21 košem, Mitchell Robinson je dodao 13 uz 18 skokova, dok Cavsima nije bilo dovoljno 28 poena Donovana Mitchella i 21 Dariusa Garlanda.

Knicksi su tako tek drugi put u 21. stoljeću prošli prvi krug doigravanja, dosada im je to uspjelo samo 2013. godine, a posljednji su put u konferencijskom finalu igrali 2000. godine.

Jedini razlog za brigu navijačima Knicksa predstavlja ozljeda Juliusa Randlea koji je krajem prvog poluvremena nezgodno doskočio i ozlijedio lijevi gležanj te nije igrao u nastavku.

Prvaci Golden State Warriorsi poveli su sa 3-2 u pobjedama protiv Sacramento Kingsa svladavši ih u njihovoj dvorani sa 123-116. Za treću uzastopnu pobjedu Warriorsa protiv mlade i poletne momčadi Kingsa najzaslužniji su bili veterani Stephen Curry, Klay Thompson i Draymond Green koji su u lovu na svoj peti naslov prvaka. Curry je ubacio 31, Thompson 25, a Green je ulaskom s klupe dodao 21. Pridružio im se i Andrew Wiggins koji je neke od svojih 20 koševa postigao u ključnim trenucima dvoboja, dok je Kevon Looney sakupio čak 22 skoka. Kod domaćih Kingsa najbolji je bio De'Aaron Fox koji je igrao sa slomljenim kažiprstom, ali to ga nije omelo da postigne 24 poena uz 7 skokova i 9 asistencija, Domantas Sabonis je dodao 21 ubačaj i 10 skokova, a Malik Monk je s klupe također pridonio sa 21 pogotkom.

Na ulasku u posljednju minutu bilo je 117-114 za Warriorse no tada je prvo Wiggins pogodio zahtjevni šut s krila, a onda je isto učinio i Curry.

Šesta utakmica ovih suparnika na programu je u San Franciscu u noći s petka na subotu.

Šestu utakmicu igrat će i Los Angeles Lakersi i Memphis Grizzliesi nakon što su Grizzliesi u petoj utakmici na svom terenu slavili sa 116-99 i tako izbjegli ispadanje smanjivši omjer u pobjedama na 2-3. Grizzliesi su se odvojili u trećoj četvrtini, početkom četvrte imali i 24 koša razlike te mirno priveli dvoboj kraju. Desmond Bane je postigao 33 koša uz 10 skokova, Ja Morant ga je pratio sa 31 ubačajem i 10 asistencija, dok je kod Lakersa najefikasniji bio Anthony Davis sa 31 poenom i 19 skokova. LeBron James se zaustavio na 15 ubačaja uz šut iz igre 5-17 (trica 1-9) uz 10 skokova.

I Lakersi i Grizzliesi će svoj šesti susret igrati u noći s petka na subotu u Los Angelesu.