Košarkaši Los Angeles Lakersa izborili su nastup u ovogodišnjem doigravanju NBA lige 110-106 gostujućom pobjedom protiv New Orleans Pelicansa te će u prvom krugu igrati protiv branitelja naslova Denver Nuggetsa, dok su Golden State Warriorsi okončali svoju sezonu uvjerljivim 94-118 porazom na gostovanju kod Sacramento Kingsa.

Dva dana nakon što su slavili u New Orleansu u posljednjoj utakmici ligaškog dijela sezone te tako spriječili Pelicanse da se izravno plasiraju u doigravanje, Lakersi su ponovili isto i u prvom krugu "play-ina". Dvoboj je bio neizvjestan do posljednje minute u koju se ušlo s vodstvom Lakersa 101-100, a onda je D'Angelo Russell pogodio ključnu tricu za 104-100. Do kraja dvoboja domaći su nakon postignutih koševa morali raditi prekršaje na gostujućim igračima i nadati se promašajima s linije slobodnih bacanja, ali Lakersi su ubacili svih šest pokušaja s linije te sačuvali prednost.

Možda i ključni trenutak dvoboja dogodio se 3:13 minuta prije isteka vremena kada se nakon koša za 95-95 pri doskoku ozlijedio najbolji domaći igrač Zion Williamson te se više nije vraćao na parket. Williamson je ubacio 40 koševa za Pelicanse te sakupio 11 skokova, dok nitko od njegovih suigrača nije ubacio više od 12.

Kod Lakersa opet je najbolji bio 39-godišnji LeBron James sa 23 poena te po 9 skokova i asistencija, Anthony Davis je dodao 20 uz 15 skokova, a Russell uz već spomenutu ključnu tricu 21.

Lakersi će tako u prvom krugu doigravanja izazvati branitelje naslova Denver Nuggetse koji su zauzeli drugo mjesto na Zapadu, dok će Pelicansi imati još jednu priliku izboriti doigravanje. Oni će u noći s petka na subotu također u svojoj dvorani dočekati Sacramento Kingse u finalu "play-ina", a pobjednik tog susreta će u prvom krugu doigravanja na Oklahoma City Thunder.

Sacramento je izborio dvoboj protiv New Orleansa sigurnom 118-94 domaćom pobjedom protiv ostarjelih višestrukih prvaka iz Golden Statea. Do pobjede su Kingsi stigli na način na koji su Warriorsi godinama "lomili" suparnike, odličnom trećom četvrtinom. Nakon 54-50 na poluvremenu, Kingsi su treći dio dobili sa 37-26 i odlijepili se na dvoznamenkastu razliku koju su održavali u posljednjih 12 minuta.

Keegan Murray sa 32 i De'Aaron Fox sa 24 poena predvodili su strijelce Kingsa kod kojih je Domantas Sabonis uz 16 poena imao i 12 skokova te 7 asistencija, dok je kod Warriorsa jednini na visini bio Stephen Curry sa 22 ubačaja. Jonathan Kuminga je s klupe dodao 16, no Klay Thompson je imao večer iz noćne more, ostao je bez ubačaja uz 10 promašaja iz igre.

Kapetan hrvatske reprezentacije Dario Šarić nije ulazio u igru u sastavu Warriorsa.

Ovom pobjedom Kingsi su uzvratili Warriorsima za prošlu sezonu kada su ih ovi izbacili iz doigravanja u prvom krugu i to sa 4-3 u pobjedama.