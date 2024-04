Dario Šarić je sa svojim Golden State Warriorsima ispao u play-inu te završio svoju NBA sezonu, a na oproštajnoj konferenciji za medije u San Franciscu otkrio je neke od svojih planova za budućnost.

"Početak sezone mi je bio dobar. Igrao sam i pomagao ekipi. No, nakon All-Stara više nije bilo savršeno, nisam mogao dobiti vrijeme na parketu i nisam bio dio rotacije. Na početku sezone nisam mislio da će se ovako rasplesti, ali tako je to u košarci, nekad ti se vrata otvore, a nekad zatvore. Još mi je malo prerano da analiziram, ali nema se smisla ljutiti jer to neće ništa promijeniti", rekao je Šarić kome na ljeto istječe ugovor s Warriorsima:

"Ne znam što će biti. Imam reprezentaciju ovog ljeta, moram ostati spreman za to jer imamo kvalifikacije za Olimpijske igre. Nakon toga ću vidjeti što mi slijedi na klupskoj razini. Igrat ću za reprezentaciju dokle god sam zdrav i dok ne dođe netko mlađi i bolji. Fokus mi je samo reprezentacija, da bude u boljoj situaciji, da pomognem hrvatskoj košarci ako može proći dalje. Uvijek sam razdvajao reprezentaciju od klubova. Ako sam zdrav, uvijek ću igrati za reprezentaciju. Ne gledam na to kao na borbu za NBA ugovor", poručio je Šarić.

