Na današnjoj sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba tema je, inicirana Mostovim zastupnikom Trpimirom Golužom, bila i košarkaški klub Cibona, tj stanje u klubu za koje je Goluža optužio aktualnu Ciboninu upravu. Zaključak iste jest kako će Tomašević poslati gradske službe da pročešljaju kako se koristi gradski novac.

'Stanje u Ciboni je dosta loše'

"Ima nekih stvari s kojima se možemo složiti. Stanje u Košarkaškom klubu Cibona je doista loše i Uprava kluba koja je dovela Cibonu gdje jest, iz moje perspektive, bi trebala odgovarati za to. Podsjećam vas da, ipak, Cibona nije gradska ustanova, nego sportsko udruženje koje ima svoje članove, takve kakve ima, statut kakav ima. Mi smo kao Grad napravili reviziju poslovanja, a jasno je da postoje i drugi zainteresirani akteri koji bi možda mogli izvući Košarkaški klub Cibona iz ove teške krize. Što se tiče Grada Zagreba, s obzirom na sve ove situacije gdje je klub doveden, s obzirom na vrlo loše poslovanje, s obzirom na nedostatak perspektive, mi itekako i ja kao gradonačelnik mogu reći kako sam definitivno zabrinut oko stanja u Košarkaškom klubu Cibona. Pozivam ministarstva, a i nadležne sportske inspekcije da uđu u Košarkaški klub Cibona i da ustanove što se tamo sve radi, i na koji način je klub došao do, u najmanju ruku s lošim upravljanjem, ruba propasti", kazao je gradonačenik grada Zagreba Tomislav Tomašević i dodao:

'Kontrolirat ću kako se koristi novac predviđen za financiranje sporta'

"Kao što sam i rekao, ja mislim da je taj statut Košarkaškog kluba Cibona nakaradan. Ja ću poslati internu kontrolu iz gradskog kontrolnog ureda i kontrolirat ću kako se koristi novac Grada Zagreba koji je predviđen za financiranje sporta. To mogu te ću to i učiniti. Isto tako, ono što piše u našem programu je depolitizacija sportskih klubova. To da ću ja direktno imenovati vodstva sportskih klubova u gradu Zagrebu – naravno da neću! To su udruge građana, imaju svoje članove, imaju svoje vodstvo koje ti članovi biraju. Ja bih volio da su ti zakoni drugačiji, ali moram biti legalist".

To možete vidjeti u priloženom videu od 1:23.48.