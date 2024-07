U studiju RTL-a gostovao je bivši kapetan košarkaške reprezentacije Roko Leni Ukić, ujedno i stručni sukomentator kvalifikacijskog turnira, s njim je razgovarao Filip Brkić. Porazgovarali su o porazu hrvatskih košarkaša od Novog Zelanda te o tome kakve su nam šanse u nastavku kvalifikacijskog turnira za Olimpijske igre.

Zvuči ovako grozno nakon one rapsodije protiv Slovenije, kao opet neko veliko razočaranje, ali nije dramatičan ovaj poraz, mi smo osigurali polufinale.

''Pa rezultatski sigurno nije dramatičan. Glavni cilj je bio proći skupinu, To smo napravili jučerašnjom fenomenalnom izvedbom protiv Slovenije. Danas smo bili napadački sjajni prvo poluvrijeme, Međutim, obrambeno nikako nismo uspjeli nametnuti svoj ritam. Novozelanđani su bili u sjajnoj šuterskoj večeri i na kraju, kad smo očekivali da ćemo mi prelomiti utakmicu u jednom trenutku imali +7, u zadnjoj četvrtini dogodio se neki black out gdje su nas Novozelanđani u zadnjih pet minuta nadigrali i odnijeli pobjedu koja govorim, s obzirom na povijest bolesti hrvatske košarke, ružno, ružno izgleda, ali jednostavno nema vremena ni prostora za veliku dramu. Moramo se okrenuti onom što slijedi. To je najvažnije, to je sigurno drugi krug, vrlo vjerojatno i s prvog mjesta. S obzirom da Slovenci stvarno imaju težak zadatak ako žele proći ako žele biti prvi.''

U zadnjoj četvrtini Hrvatska je zabila tek sedam poena, vidljiv je bio energetski pad. Činjenica da je od susreta sa Slovenijom prošlo tek 20 sati ostavila je trag na našim igračima...

''Pa definitivno tu možemo pronaći objektivno opravdanje jer nije normalno da se tako dvije zahtjevne utakmice igraju u razmaku od 20 sati. Sigurno nam FIBA nije učinila uslugu s rasporedom, međutim, ne bi se vadio na ništa zato što mišljenja sam da imamo jako kvalitetnu reprezentaciju, jako dobre igrače koji imaju pravo na jedno loše poluvrijeme. Bolje da se dogodilo sad protiv Novog Zelanda u utakmici koja ne znači život, nego nekad kasnije, kad bi to značilo i eliminaciju s turnira.''



Sreća u toj cijeloj nevolji je da smo dobili Sloveniju 16 razlike i da zahvaljujući tih 16 imamo prolaz dalje, ali moramo čekati s kojeg mjesta.

''Tako je, poželjno bi bilo da budemo prvi da izbjegnemo Grčku koja je vjerojatno i prvi favorit i domaćin u polufinalu, ali za konačni cilj i plasman ista je stvar hoćemo li igrati protiv boljeg u polufinalu ili finalu i stvarno se ne trebamo zamarati nikakvim kalkulacijama. Moramo se zamarati samo svojom igrom, znati što nije bilo dobro, što može biti bolje, a isto tako biti svjestan svoje kvalitete i da možemo s jednom boljom izvedbom pobijediti bilo koga, što smo uostalom dokazali jučer.''

Nakon uvjerljive pobjede nad Slovenijom zavladala je euforija pogotovo među ljudima koji košarku prate tek površno. Josip Sesar je od pretkvalifikacija protiv košarkaških liliputanaca napravio to da smo u prilici otići na Igre.

''Sigurno momci predvođeni sa Sesarom kao izbornikom su prošlo ljeto napravili sjajan posao gdje su došli iz Istanbula s kvalifikacija za kvalifikacije kao pobjednici s tog turnira iosigurali sebi priliku da odu kroz ovaj turnir u Pireju na Olimpijske igre. Na tome im treba čestitati, a već smo i nebrojeno puta, ali ne samo to, nego oni u najvećem dijelu svih tih utakmica su izgledali jako dobro i uvjerljivo i imali dobre dvije pripremne utakmice, sjajno otvorili turnir protiv Slovenije, tako da ima po meni prostora za gledanje da je čaša napola puna itekako. Isto tako treba biti svjestan toga da današnja prije svega obrana nije bila dobra. Treba naći način kako se bolje suprotstaviti protiv ekipa koje su u dobrom šuterskom danu jer znamo da imamo velika tijela da možemo zatvoriti reket te da možemo igrati dobro protiv ekipa koji nisu toliko šuterski raspoloženi, ali kad dođu ovako raspoloženi šuteri kao danas Novozelanđani, onda nas rašire. Stave nas u problem i to može biti zamka.''

U četvrtak će se znati protiv koga će Hrvatska igrati u polufinalu kvalifikacija za Olimpijske igre.