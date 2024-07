Hrvatska muška košarkaška reprezentacija izborila je plasman u polufinale kvalifikacijskog turnira za odlazak na Olimpijske igre koji je se održava u Pireju usprkos 86-90 (29-28, 31-27, 19-19, 7-16) porazu od Novog Zelanda u susretu 2. kola skupine A.

Najbolji u sastavu Hrvatske bio je Ivica Zubac sa 29 koševa i 16 skokova, Dario Šarić je dodao 19 uz 8 skokova, a Mario Hezonja 16 uz 9 skokova, dok su Novi Zeland predvodili Corey Webster sa 21 i Shea Ili sa 18 poena.

Od početka utakmice bilo je jasno kako je Hrvatska daleko jača pod samim obručem, dok je Novi Zeland držao rezultatski priključak iznimno dobrim šutom za tricu. U prvoj četvrtini 27 od 29 hrvatskih koševa postigla je "velika trojka", Ivica Zubac 10, Dario Šarić 9, a Mario Hezonja 8. Usprkos tako dobroj efikasnosti, šut iz igre Hrvatske bio je 13-19, nakon prvih 10 minuta bilo je samo 29-28 jer su Novozelanđani ubacili šest od svojih osam šutova za tricu. Pogađalo je pet različitih igrača, jedini s dvije trice bio je Izayah La'Efa.

Velika drama

U prvom dijelu druge četvrtine situacija je postala još lošrija za Hrvatsku, nakratko je stao napad, dok su Novozelanađani nastavili "rešetati" s vanjskih pozicija i u 14. minuti poveli sa 41-35, a 3:52 minute prije odlaska na odmor bilo je najvećih osam razlike za Novi Zeland - 50-42. Do tog trenutka Novi Zeland je pogodio 10 od 15 pokušaja za tricu, a onda je hrvatski izbornik Josip Sesar pozvao minutu odmora na kojoj je najveći fokus bio upravo na dogovoru kako zaustaviti taj dalekometni šut suparnika. Da se u tome uspjelo pokazuje i činjenica kako Novi Zeland u prostalom vremenu u prvom poluvremenu više nije niti opalio niti jedan šut za tricu. Kada je tome pridodano i konstantno spuštanje lopte na vrlo raspoloženog Zupca te nakon što su ušli neki šutovi Darija Drežnjaka i Hezonje, Hrvatska je serijom 18-5 napravila preokret i na odmor otišla s vodstvom 60-55.

Većim dijelom treće četvrtine Hrvatska je držala prednost, ali Novi Zeland je prvenstveno preko raspoloženog Toma Vodanovicha stigao do 72-72 minutu i pol prije isteka tog dijela igre. No, tada je Hezonja s dva uzastopna realizirana napada vratio Hrvatskoj prednost od pet poena uoči posljednjih 10 minuta.

Čak tri i pol minute na početku te posljednje dionice i u posljednjih 3:12 minuta dvoboja Hrvatska nije postigla niti jedan poen što ju je na koncu odvelo u poraz. I dok neefikasnost na startu posljednje dionice nije bila kažnjena jer je i Novi Zeland postigao tek jedan poen, jalova završnica je na kraju bila itekako skupa. Hrvatska je slobodnim bacanjima Šarića povela 86-79 3:12 minuta prije kraja, no Novi Zeland je ubacio svih 11 posljednjih koševa i stigao do malo vjerojatnog preokreta. Junak Novog Zelanda u završnici dvoboja bio je Shea Ili koji je atraktivnim prodorima zabijao za 86-86 1:20 minuta prije isteka vremena te za vodstvo 88-86 37 sekundi prije kraja. Između tih Ilijevih ubačaja trice za Hrvatsku su promašivali Šarić i Filipović, a nakon drugog Ilijeva ubačaja odličnu priliku vratiti prednost Hrvatskoj otvorenom tricom iz kuta terena imao je Hezonja 19 sekundi prije isteka vremena, ali niti on nije pronašao put lopti kroz obruč. Odmah zatim napravljen je prekršaj na La'Efi, on je ubacio oba slobodna bacanja za 90-86, a Hezonja je zatim promašio još jednu tricu kojom je poraz Hrvatske bio zapečačen.

Polufinalni dvoboj Hrvatska će igrati u subotu s jedom od reprezentacija u skupini B u kojoj su domaćin Grčka, Dominikanska Republika te Egipat.

TIJEK UTAKMICE

Hrvatska - Novi Zeland

86-90

10' Nakon 20 minuta vode prvi puta ponovno Novozelenđani. Hezonja je promašio tricu, Webster zabio dva bacanja i 15 sekundi do kraja Hrvatska zaostaje 4 razlike. Završilo je još jednim promašajem Hezonje.

9' Promašili smo tri šuta, 45 sekundi do kraja imaju napad Novozelenđani za vodstvo.

8' Na 2 razlike su došli Novozelelanđani, radi Šarić pogrešku u napadu i imaju priliku naši protivnici povesti.

7' Igra se koš za koš, prava je drama.

6' Suci su pregledavali snimku, nema nesportskog prekršaja na Zupcu.

5' Osma naša tehnička pogreška.

4' Zubac zabija za +7

3' S istekom napada prva trica Krušlina na turniru u bitnom trenutku.

2' Napravili smo tri prekršaja u dvije minute.

1' Mučimo se u napadu.

Kraj treće četvrtine.

10' Ipak s pet poena prednosti ulazimo u zadnju četvrtinu.

9' Webster zabija dvicu za izjednačenje, ali Zuuubaaaaac poentira uz prekršaj. Ima 27 poena Zubac.

8' Sesar je morao zvati time-out da nas probudi.

7' Nikako da se odvojimo, vraćaju se Maori na 2 razlike.

6' Čudesna asistencija Šarića za Smitha, koji zabija tricu za +7.

5' Ne prestaju s tricama hrvatski protivnici.

4' Tri prekršaja Novog Zelanda u istom napadu, Zubac zabija koš-faul +6.

3' Šarić zabija tricu.

2' Mučimo se u napadu početkom drugog dijela.

1' Nastavilo se sve po starom, Hezonja je tri puta zaredom promašio šut, a tricu zabijaju "Maori".

Kraj prvog poluvremena.

10' Zubaaac! Vodimo opet, zabio je i Drežnjak tricu. Novozelenđani zabija bacanja, a onda je Hezonja zabio šut iz okreta. Smith majstorski zabija u posljednjem napadu s kojim odlazimo na +5.

9' Loše branimo pick and roll. Drežnjak zabija bacanja.

8' Nakon minute predaha, Hrvatska odgovara serijom 4:0.

7' Oba bacanja promašio je Šarić, Webster je zabio tricu. Sesar je morao pozvati time out.

6' Na tricu Drežnjaka, odgovaraju hrvatski protivnici istom mjerom.

5' Osjetljiva prednost od +6 za "Aboridžine"

4' Step-back trica, osma za Novi zeland. Ušli smo u nervozu, tri napada zaredom nismo zabili.

3' Još jedna sporna odluka sudaca u ova dva dana, na Zupcu nije sviran prekršaj.

2' Zubac je umalo "polomio" koš zakucvanjem.

1' Trica Novozelanđana, već sedma, Zubac zabija slobodna bacanja.

Kraj prve četvrtine.

10' Hezonja zabija koš-faul, ne prestaju Novozelenđani s tricama.

9' Šarić zabija polaganje, u obrani se mučimo gdje nas kažnjavaju.

8' Četvrta trica Novog Zelanda.

7' Raste hrvatska prednost, trica Hezonje. Tricom uzvraćaju Novozelanđani.

6' Zakucavanja Zupca i Hezonje.

5' Na tricu Šarića, odgovaraju Novozelenđani.

4' Novi poeni za hrvatskog kapetana.

3' Šarić i Zubac drže egal poenima iz reketa.

2' Zubac zabija naše prve poene.

1' Hezonja u prvom napadu neuspješan u pokušaju za dva. S istekom napada zabijaju tricu Novozelanđani.

Hrvatska košarkaška reprezentacija nakon sjajne pobjede protiv Slovenije nastavlja kvalifikacijski turnir za Olimpijske igre u Parizu. Momčad koju vodi Josip Sesar od 16:30 igra protiv Novog Zelanda.

Hrvatska bi pobjedom potvrdila plasman u polufinale turnira. Pobjeda nam donosi prvo mjesto u skupini i vrlo vjerojatno izbjegavanje Grčke u polufinalu. Naime, Grci su apsolutni favoriti druge skupine u kojoj su još Dominikanska Republika i Egipat. Olimpijske igre izborit će samo pobjednik turnira u Grčkoj.

Prijenos dvoboja Hrvatske i Novog Zelanda pratite od 16.30 sati na RTL 2 uz komentar Filipa Brkića i Roka Lenija Ukića.