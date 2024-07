Izbornik hrvatske muške košarkaške reprezentacije Josip Sesar razlog neočekivanom 86-90 porazu od Novog Zelanda na kvalifikacijskom turniru za plasman na Olimpijske igre u Pireju prvenstveno je potražio u umoru svojih igrača koji su morali opet na teren samo 18 sati nakon velike 108-92 pobjede protiv Slovenije.

"Nismo igrali onako kako smo željeli, nismo slijedili naš plan igre, mučili smo se u obrani, pogotovo u branjenju 'pick and rolla'. U posljednjoj četvrtini smo i napadački donosili pogrešne odluke. U prvom smo poluvremenu imali 15 asistencija, a u drugom samo šest, od čega jednu u zadnjoj četvrtini. Sada se moramo pripremiti za polufinale. Novozelađani su znali da smo imali utakmicu prije 16-17 sati i stalno su radili izmjene koje mi nismo uspijevali pratiti. Držali su visok ritam, mi smo mijenjali obrane kako bismo se vratili u utakmicu i u tome smo uspjeli. U završnici je i Novi Zeland promijenio obranu, počeo je udvajati naše visoke igrače koji su onda vraćali loptu vanjskim igračima na šut, ali nismo pogodili niti jedan od tih vanjskih šutova kako bismo se odvojili. Moramo iz ovog poraza izvući pouke i ne smijemo biti nervozni na terenu. Sinoć smo se nakon utakmice u hotel vratili tek oko ponoći, ne vjerujem da je itko uspio i zaspati prije tri sata. Mi smo pokušali 'razbuditi' ekipu, ali eto nije išlo", kazao je Sesar.

Slično je poraz od Novog Zelanda vidio i kapetan Dario Šarić:

"Bila je to teška utakmica za nas nakon što smo se emocionalno ispraznili protiv Slovenije. Nadali smo se kako ćemo biti na pravoj razini, usmjeriti utakmicu onako kako nama odgovara. Morali smo biti pametniji u nekim trenucima, Novi Zeland je igrao agresivno, na trenutke i prljavo. No, to je FIBA-ina košarka i čestitam Novom Zelandu na odličnoj utakmici protiv nas. U samoj smo završnici bili jako umorni i od utakmice prethodnog dana, postali smo nervozni i nismo uspjeli zadržati koncentraciju. Kad si umoran onda i donosiš pogrešne, ishitrene odluke, fali ti i snage za bolji završetak. Dobre momčadi moraju znati završiti utakmicu i kada igraju loše. Poraz možda i nije loš jer nam pokaže nam da moramo biti ponizni. Htjeli smo što prije završiti utakmicu i možda nas je i ta nervoza malo 'pojela'. Ovo nam je i pouka za sljedeću utakmicu da moramo igrati pametno od prve minute. Naš sljedeći protivnik će pogledati ovu utakmicu i napasti naše pogreške. Zato moramo poraditi na njihovom otklanjanju."

