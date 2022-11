Los Angeles Lakersi su nakon katastrofalnog ulaska u sezonu ostvarili dvije pobjede u nizu. LeBron James i ekipa su redom gubili od Warriorsa, Clippersa, Trail Blazersa, Nuggetsa i Timberwolvesa, a potom su svladali Denver i noćas New Orleans Pelicanse. Nakon produžetaka su slavili Lakeri 120:117, a na susretu su slavili neočekivane heroje.

Njih je do pobjede predvodio Lonnie Walker IV s 27 koševa, LeBron je odradio "lebronovsku" utakmicu s 20 poena, deset skokova i osam asistencija, a dobar je bio i Anthony Davis s 20 poena i 16 skokova. No, najviše se pričalo o Mattu Ryanu, koji je pogodio tricu sa zvukom sirene kojom su Lakersi došli do produžetaka.

Njegova priča je prava filmska, na nevjerojatan način je došao do Lakersa, najslavnije NBA franšize, a sigurno i najpopularnije.

Preko trnja do zvijezda

Ovaj 25-godišnjak je tek upisao pet nastupa za Lakerse, a profesionalni košarkaš je postao praktički - slučajno. Prije samo godinu dana radio je noćne smjene kao dostavljač, dok je preko dana bio grobar u New Yorku. On je 2020. godine izašao na draft, ali ga nitko nije izabrao te se Ryan okrenuo drugim poslovima, piše Yahoo.

Nesreća ga je pratila i 2021. godine, kada je trebao igrati u G ligi, razvojnoj ligi NBA momčadi, ali ga je u tom zaustavila pandemija koronavirusa. Ryan je pronašao svakodnevni posao i praktički je bio pred odustajanjem od sna da postane profesionalan košarkaš. No, onda je došlo do velikog obrata, a vožnje gradom s hranom u rukama zamijenio je NBA ligom. Naime, prvo su ga u ligu doveli Cleveland Cavaliersi, a onda je završio u Denver Nuggetsima i Boston Celticsima. Uglavnom je igrao za njihove razvojne momčadi, dok je u Celticsima prošle godine odigrao svega pet minuta.

Ove je sezone stigao u Lakerse, a s obzirom na lošu formu momčadi i probleme s ozljedama, dobio je priliku u redovima Lakersa. Zasjao je na najvećoj pozornici i pred domaćom publikom pogodio šut koji je spasio slavnu franšizu od novog poraza. Stvarno epska priča.