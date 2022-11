Los Angeles Clippersi su svladali Houston Rocketse 109:101 te su došli do omjera od četiri pobjede i isto toliko poraza. Do nove pobjede predvodio ih je Paul George s 28 poena, četiri skoka i pet asistencija, a sjajno ga je pratio Marcus Morris s 21 poenom i deset skokova. Naš Ivica Zubac je postigao svega pet poena te je uhvatio šest skokova. Rocketse je predvodio Alpern Sengun s 26 poena i 13 skokova, a dobri su bili i Jalen Green i Kevin Porter Jr. s 22 poena svaki, ali to nije bilo dovoljno za pobjedu.

Bojan Bogdanović je bio solidan protiv Milwaukee Bucksa koji su svladali njegove Detroit Pistonse 116:91. Giannis Antetokounmpo i družina ne znaju za poraz; upisali su sedam pobjeda u isto toliko utakmica. Grk je ponovno bio najbolji na terenu, ubacio je 32 poena, uhvatio 12 skokova, podijelio četiri asistencija, ukrao pet lopti i podijelio dvije blokade. Sjajan je bio i Jrue Holiday s 26 poena i sedam skokova, a valja istaknuti da igraju bez nominalno drugog igrača momčadi, Khrisa Middletona.

Naš Babo je ubacio 14 poena, uz šut iz igre 5/12, dok je u njegovoj momčadi najefikasniji bio Saddiq Bey s 22 poena.

Luka nastavlja s rasturačinom

Washington Wizardsi su svladali Philadelphiju 76erse 121:111, a do pobjede su ih vukli Kristaps Porzingis s 30 i Bradley Beal s 29 poena. Kod Sixersa, koji su igrali bez Joela Embiida, najbolji je bio Tyrese Maxey s 32 poena, dok je James Harden dodao 24 koševa i deset asistencija. Sjajan ulazak u sezonu nastavili su i Cleveland Cavaliersi, koji su u napetoj utakmici slavili 114:113 nad Boston Celticsima. Susret je išao u produžetke u kojima su Cavsi bili bolji 7:6. Sjajan susret odigrao je povratnik od ozljede Darius Garland s 29 poena i 12 asistencija, a pratio ga je Donovan Mitchell s 25 poena. Boston je predvodio Jaylen Brown s 30 poena, dok je Jayson Tatum ubacio 26 uz 12 skokova.

Miami Heat je bez Jimmyja Butlera slavio protiv Sacramento Kingsa, koji su isto igrali bez najboljeg igrača, De'Aarona Foxa, 110:107. Pobjednički koš postigao je Tyler Herro koji je susret završio s 26 poena i 12 skokova, kod Kingsa je bio najbolji Domantas Sabonis s 22 poena, 12 skokova i osam asistencija.

Atlanta Hawksi su bili bolji od New York Knicksa 112:99 iza 36 poena Dejountea Murrayja. Knickse je predvodio Jalen Brunson s 20 poena.

Chicago Bullsi su bez većih problema bili bolji od Charlotte Hornetsa 106:88, a do pobjede ih je vukao JaMychal Green koji je s klupe ubacio 17 poena. Valja dodati kako je šest igrača Bullsa upisalo više od deset poena. Kod poraženih se istaknuo Kelly Oubre Jr. s 24 poena. Toronto Raptorsi su rasturili San Antonio Spurse 143:100, a sjajan je bio Pascal Siakam koji je upisao triple-double, 22 poena, deset skokova i 11 asistencija. Dallas Mavericksi su na krilima briljantnog Luke Dončića pobijedili Utah Jazz 103:100. Slovenski as je ubacio 33 poena i dodao 11 asistencija.

Memphis Grizzliesi su bili bolji od Portland Trail Blazersa, koji su i dalje bez Damiana Lillarda, 111:106, a prvo ime susreta bio je Desmond Bane s 29 poena i osam skokova. Los Angeles Lakersi su u produžecima slavili nad New Orleans Pelicansima 120:117, do kojih su došli briljantnim košem u posljednjoj sekundi, a strijelac je bio Matt Ryan. Kod Lakersa je 28 poena ubacio Lonnie Walker IV, a po 20 su dodali Anthony Davis i LeBron James. Pelicanse je pak predvodio Zion Williamson s 27 poena, pet skokova i sedam asistencija.