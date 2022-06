Proslavljeni hrvatski košarkaš i trener Aco Petrović u ponedjeljak je iz Trofejne sobe Cibone poslao vapaj za spas kluba kojem je blokiran račun što lako može dovesti do stečaja jednog od najvećih sportskih simbola Zagreba i Hrvatske.

Petrović i odvjetnik Saša Pavličić Bekić, sportski zaljubljenik i navijač Cibone te nekadašnji disciplinski sudac ABA lige i Prve HNL, na čelu su inicijative koja skupljanjem donacija sa svih mogućih strana želi spriječiti da Cibona završi u ropotarnici povijesti. Akcija je pokrenuta Petrovićevom uplatom na račun udruge "Mi smo Cibona", koja je odabrana jer inicijatori imaju puno povjerenje u ljude koji su joj na čelu i "jer je to bilo praktično".

Ideja je da se od onih kojima je Cibona u srcu, a financijski su zbrinuti, sakupi dovoljan iznos koji bi jamčio opstanak kluba, što je Petrović shvatio kao osobnu misiju, jer je uz Cibonu vezan još od 1976., a prošao je kroz sve klupske strukture, od igrača i trenera do čelnog čovjeka.

Kako idu uplate za spas kluba Petrović će prema najavi objaviti u petak u 18 sati, a prije toga na Twitteru je objavio jednu zanimljivu poruku.

"Zahvala još jednom bivšem, treneru Cibone. Iako sam ja bio taj koji mu uručio otkaz 2015 g. to ga nije spriječilo da uplati za spas Cibone. Dapače, velikim slovima: BRAVO GOLEMI", napisao je i nije skrivao euforiju. Trener na kojeg misli je Jurica Golemac.

On je u na početku svoje trenerske karijere, u sezoni 2014.-2015., bio pomoćnik Slavenu Rimcu. Međutim, dvojac je napustio klupu nakon što im je Petrovič, tadašnji dopredsjednik kluba, uručio otkaz.

"Mene je osobno to pogodilo, no na tom sam primjeru shvatio kakav je ovo posao. Otkaz je njegov sastavni dio. Na kraju krajeva, ni po Rikija, a ni po mene nije to ispalo tako loše jer smo se, čekajući novu priliku, sljedećih pola sezone usavršavali"; rekao je svojedobno za Večernji list.

Golemac je nakon toga postao jedan od najcjenjenijih stručnjaka na ovim prostorima, a trenutačno usješno vodi Cedevitu Olimpiju. Također, glasi kao jedan od ljudi koji bi u budućnosti mogli voditi hrvatsku reprezentaciju.