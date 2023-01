Ne bude li ozljeda i LeBron James zadrži standarde od ove sezone u prvom dijelu veljače taj će košarkaš Los Angeles Lakersa postati najbolji strijelac u povijesti NBA lige.

Trenutačno vodeći na toj ljestvici je legendarni Kareem Abdul-Jabbar s 38.387 poena, ali sve mu je bliže LeBron James koji je u noći sa srijede na četvrtak ubacio 20 poena San Antoniju te je trenutačno na 38.210 poena u karijeri.

To znači da tek 177 poena razdvajaju ovu dvojicu velikana, a zadrži li James ovosezonske standarde, što je gotovo 30 poena po utakmici, Abdul-Jabbar će 'pasti' početkom veljače, točnije, u šestoj ili sedmoj utakmici Lakersa po redu.

Sastavu iz Los Angelesa slijedi gostujuća turneja, u idućih pet utakmica će igrati kod Bostona, Brooklyna, New Yorka, Indiane i New Orleansa. No, u trenucima kada bi rušenje rekorda trebalo postati aktualno Lakersi i James će igrati pred svojim navijačima. Protiv Oklahoma Cityja 7. veljače i Milwaukeeja 9. veljače.