Hrvatska košarkaška reprezentacija na današnji je dan prije 28 godina u poljskom Wroclawu izgubila od Slovenije. To je bila kvalifikacijska utakmica za Eurobasket 1993., na koji se Hrvatska već bila plasirala. Stoga, rezultatski imperativ izostao je. No dan kasnije ispostavilo se da je to bila posljednja utakmica nikad prežaljenog košarkaškog Mozarta Dražena Petrovića.

Hrvatska izgubila od Slovenije, Dražen ubacio 30

Dražen je na kraju ubacio 30 poena, ali Slovenci su odnijeli pobjedu 94:90.

Svoj tisućiti koš u najdražem dresu kapetan je ubacio upravo toga dana 6. lipnja 1993. godine. Posljednji koš zabio je s linije slobodnih bacanja te je zaokružio, u svom stilu, utakmicu s 30 ubačenih koševa uz tri trice. I dan danas taj trenutak pamti se…

Inače, u domovini je u to vrijeme bjesnio rat. Hrvatska mladost ginula je za slobodu i neovisnost, za svoje domove. Dražen je obožavao svoju domovinu, obožavao je igrati za Hrvatsku. Kako se ono kaže, bio mu je to najdraži dres...

'Ne mogu, tamo će biti svi moji prijatelji i moram igrati'

Ta utakmica protiv Slovenije možda najbolje govori kakav je Dražen bio čovjek i igrač, koliko je volio Hrvatsku, disao za svoju naciju u vremenima kad se borilo za slobodu protiv srpskih terorista koji su imali bolesne pretenzije osvajanja tuđeg teritorija, etničkog čišćenja, a sve zbog ideje stvaranja “Velike Srbije”…

Dražen je tada imao ozlijeđenu nogu, točnije lijevo koljeno i svi su mu savjetovali da preskoči turnir i odmori, te da se pripremi za nadolazeće EP. Hrvatska reprezentacija plasirala bi se i bez njega na turnir, ali on jednostavno nije želio da kvalifikacije prođu, a da on ne predvodi svoju reprezentaciju. Rekao je tada:

"Ne mogu, tamo će biti svi moji prijatelji i moram igrati. Ne mogu baš ja biti prvi koji se neće pojaviti u kvalifikacijama. Moram biti tamo sa svojim dečkima".

'Sve momčadi su ovdje, mi smo ovdje došli igrati turnir. Ne idemo nigdje'

"Ja se sjećam jednog detalja. Bio je hotel loš, tri zvjezdice. Stvarno su nas dočekali slabi uvjeti. I pojedini igrači, da ih sad ne imenujem, došli su u restoran i rekli da je smještaj sramotan, da trebamo ići u hotel u kojem je bilo smješteno rukovodstvo FIBA-e. Dražen je sjedio za stolom, jeo je neku juhu, ili nešto slično tome. On je samo digao pogled i rekao: 'Sve momčadi su ovdje, mi smo ovdje došli igrati turnir. Ne idemo nigdje, bit ćemo i mi ovdje'. I tu je prestala sva priča", kazao nam je Veljko Mršić prije točno godinu dana. Više o tome čitajte - OVDJE.