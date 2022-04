Predsjednik organizacijskog odbora Final Foura Eurolige Goran Šašić odgovorio je Žalgirisovom sportskom direktoru Paulius Motiejunas otvorenim pismom, koje je u cijelosti prenio portal Basketnews. Razlog tomu je zato što je Litavac kritizirao to što se ovogodišnji košarkaški Final Four Eurolige održava u Beogradu, a to je napravio jer košarkaši Crvene Zvezde nisu htjeli javno stati protiv ruske agresije u Ukrajini, odnosno držati antiratnu poruku.

Situaciju u Ukrajini iz minute u minutu pratite - OVDJE.

'Kao Srbin, gledajući širu sliku rata, koju smo mi Srbi, za razliku od vas, vidjeli'

U otvorenom pismu na početku svake rečenice, mišljenja, stoji "kao Srbin", što je odgovor na kao Litavac, što je rekao Paulius Motiejunas na početku svoje izjave u kojoj je naglasio kako je Beograd pogrešno mjesto za održavanje ovogodišnjeg Final Foura Eurolige.

"Kao Srbin, gledajući širu sliku rata, koju smo mi Srbi, za razliku od vas, vidjeli i nadam se da je nikada nećete vidjeti, želio bih vam dati neke odgovore. Kao Srbin, gledajući širu sliku rata, donio sam master program Eurolige na Sveučilište Vytautas Magnus.

Kao Srbin, gledajući širu sliku rata, uvijek sam postavljao pitanje dok sam radio u košarkaškoj Euroligi, kada će se Final Four održati u vašoj Žalgiris areni. Kao Srbin, gledajući širu sliku rata, uvijek sam govorio da je Žalgiris jedan od najbolje organiziranih klubova Eurolige.

'Vidim da ste gubitničku sezonu pretvorili u kampanju'

Kao Srbin, gledajući širu sliku rata, vidim da ste gubitničku sezonu pretvorili u političku kampanju. Kao Srbin, gledajući širu sliku rata, uvijek sam bio protiv miješanja politike sa sportom, jer politika dijeli, a sport spaja.

Kao Srbin, gledajući širu sliku rata, ne sjećam se da ste pokazali takvu solidarnost kada je moju zemlju bombardirao NATO 1999. godine, niti kada je NATO izvršio invaziju na Libiju, Irak, Afganistan i još nekoliko desetaka zemalja.

Kao Srbin, gledajući širu sliku rata, znamo što znače sankcije, hiperinflacija, milijuni izbjeglica i ratna razaranja.

Kao Srbin, gledajući širu sliku rata, ne razumijem vaše licemjerje kada ste se na utakmici protiv srpskoga kluba ponašali kao da želite poslati antiratnu poruku, a onda su vaši navijači provocirali NATO-vim zastavama. Mogu li pitati koju poruku želite zastupati, mira ili rata?

Kao Srbin, gledajući širu sliku rata, vidio sam da je vaše osiguranje izbacilo srpske navijače ne samo iz dvorane, nego i vaše prekrasne zemlje? Kao Srbin, gledajući širu sliku rata, sjećam se da su Žalgirisovi navijači uvijek tretirani s poštovanja kada su dolazili na utakmice u Beograd.

Kao Srbin, gledajući širu sliku rata, nedavno smo u Beogradu održali Svjetsko dvoransko prvenstvo u atletici, a naši su navijači bodrili sve sportaše, neovisno o nacionalnosti. Kao Srbin, gledajući širu sliku rata, sjećam se koliko su vaši navijači uživali na Final Fouru Eurolige 2018. u Beogradu. Ako se ne sjećate, mogu vam poslati tonu videosnimki koje to dokazuju.

'Ne slažem se da Beograd nije pravo mjesto za Final Four Eurolige'

Kao Srbin, gledajući širu sliku rata, ne slažem se da Beograd nije pravo mjesto za Final Four Eurolige i vjerujem upravo suprotno, da će navijači, posebno litvanski uživati još više jer su čekali ovaj trenutak nakon što su dva uzastopna Final Foura otkazana ili odigrana bez navijača i konačno će opet moći osjetiti Predanost, što je moto Eurolige. Zapitajte se osjećate li tu predanost ili osjećate rat?

I na kraju, želio bih reći da svi ljudi koji nisu vidjeli rat to traže, a svi ljudi koji su vidjeli rat ne žele ikada više to vidjeti. Kao Srbin, gledajući širu sliku rata, mogu vam reći da mi Srbi ne želimo rat nigdje na ovom planetu. Ljubav, mir i sreća su ono za što živimo. S ljubavlju iz Beograda", stoji u otvorenom pismu.

Paulius Motiejunas: ' Kao Litvanac, gledajući širok sliku rata, Beograd je pogrešno mjesto za Final Four'

Podsjetimo, Gorana Šašića naljutilo je što Paulius Motiejunas smatra da je Beograd pogrešno mjesto za održavanje takvog natjecanja zbog toga što Srbi na utakmici Žalgirisa i Crvene Zvezde u Litvni nisu željeli podići transparent "Stop the War" povodom ruske invazije na Ukrajinu, kao što je učinila većina momčadi...

"Kao Litvanac, gledajući široku sliku rata, rekao bih da je to pogrešno mjesto. Odluka je donesena ranije i nema načina da se promijeni, ali ako me pitate je li to pravo mjesto, rekao bih da nije", rekao je Motiejunas o Beogradu.