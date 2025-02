Tektonske promjene u najelitnijem europskom natjecanju: Vraćaju se ruski klubovi

Ruski klubovi i sportaši izbačeni su iz svih najelitnijih kontinentalnih natjecanja prije tri godine kada je Rusija napala Ukrajinu. Sada se nakon dugog izbivanja najavljuje njihov povratak u Euroligu, drugo najjače klupsko košarkaško natjecanje na svijetu. Tako bi se natjecanje u Euroligi trebalo proširiti na 20 momčadi već od sljedeće sezone, a razlog tome je ulazak dva ruska kluba.

Najavio je to izvršni direktor Odbora trenera Eurolige, Goran Šašić, nakon posljednjeg sastanka Odbora Eurolige, a onda otkrio i o koja se dva kluba radi: "Moje mišljenje je da će to biti CSKA i Zenit. Uniks također zaslužuje mjesto u Euroligi, ali ne vidim da će u prvom trenutku biti prostora za tri ruska kluba. Ipak, vjerujem da će u budućnosti Rusija ponovno imati tri predstavnika. U prvoj sezoni očekujem da će to biti CSKA i Zenit. Moramo ispraviti tu povijesnu nepravdu, a mislim da smo predugo čekali. Bit ću iznimno sretan kada ponovno vidim svoje prijatelje Andreasa Pistiolisa i Xavija Pascuala u Euroligi sljedeće godine."

Podsjetio je i da je o toj temi govorio još prošle godine kada je također najavio kako bi 'izgon' ruskih klubova vjerojatno trebao trajati oko tri godine buduči da su na isti vremenski period 90-ih godina bili su izbačeni i klubovi s prostora bivše Jugoslavije.

POGLEDAJTE VIDEO: Hezonja nakon debakla Hrvatske: 'Objektivno, možda nam ovo i dobro dođe'

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa