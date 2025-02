Sesar utučen nakon utakmice s Ciprom: 'Sve je bilo dobro osim pet sarajevskih minuta'

Hrvatska košarkaška reprezentacija svladala je Cipar sa 104:67 na gostovanju u Nikoziji u posljednjem kolu kvalifikacija za Europsko prvenstvo. Bila je tu u potpunosti nebitna utakmica za obje reprezentacije budući da je Cipar jedan od domaćina natjecanja i tako već sudjeluje na njemu dok Hrvatska nije imala šanse plasirati se na prvenstvo.

Prvi je to put u povijesti hrvatske košarke da propuštamo EuroBasket. Najbolji pojedinac Hrvatske bio je Mario Hezonja s 40 poena i 11 skokova, Dominik Mavra dodao je 13 poena, a Krešimir Ljubičić 13. Nakon utakmice, izbornik Josip Sesar dao je izjavu za HKS:

Foto: Armin Durgut/PIXSELL

"Za vrijeme utakmice bio sam iskreno tužan. Kada vidim kako igramo i način na koji igramo, sjetim se utakmice u Zadru s Francuzima koju smo izgubili samo tri razlike od momčadi koja je igrala finale Olimpijskih igara… Mislim da je to zadovoljavajuće i da smo napravili puno dobrih stvari od kada sam preuzeo reprezentaciju, od tih pretkvalifikacija do ova dva ljetna turnira. Čak i u ovim kvalifikacijama za EuroBasket smo imali dobre momente i igrali dobro, ali tih pet minuta protiv Bosne i Hercegovine u Sarajevu je sve odredilo i zatvorilo nam put. Što se tiče ove utakmice, odigrali smo dobro i sa stavom. Nije dečke trebalo posebno motivirati, rekao sam im na treningu samo jednu rečenicu, a to je da se svaka utakmica za reprezentaciju igra na nivou i kao da je finale. Odradili su to sjajno. Sačuvali su ponos i pokazali da i u situaciji kada nije dobro mogu dobro reagirati. Ovim prozorom, kada seciramo ove dvije utakmice s Francuskom i Ciprom, možemo biti jako zadovoljni kako smo igrali i kako smo se prezentirali. U Jazinama nismo imali ni sreće pogoditi neke šuteve. Zadovoljan sam sa svim što smo radili osim s onih pet sarajevskih minuta."

Reprezentativac Mateo Drežnjak dodao je: "Ušli smo odmah jako u utakmicu, znali smo da može biti problema ako se opustimo. Završili smo utakmicu i kvalifikacije dostojanstveno. Šteta zbog ova dva prijašnja poraza. Ali, što je tu je. Svako zlo za neko dobro."

