Amerikanci se već raspisali o Dončićevom odlasku iz Lakersa. Tvrde da mu je glava još u Dallasu

Najčešća tema svih košarkaških razgovora i tekstova u posljednjih mjesec dana je ona o najvećoj NBA razmjeni svih vremena i gluposti Nica Harrisona. Generalni menadžer Dallasa poslao je jednog od najboljih igrača lige, Luku Dončića, u LA Lakerse za sedam godina starijeg Anthonyja Davisa.

Najveći košarkaški brend svijeta tako si je osigurao iduće lice lige i brenda nakon odlaska LeBrona Jamesa za sljedećih 10 godina. Odnosno, bar su se tome nadali, ali kako tvrde neki NBA insajderi, Dončić se još nije udomačio u Los Angelesu, a ni ne planira.

To je rekao Brian Windhorst, najpovjerljiviji izvor informacija za NBA nakon Shamsa Charanie, u popularnoj emisiji "First take": "Veliki je pritisak na organizaciju Lakersa da uvjeri Luku da potpiše produljenje između danas i 2. kolovoza. Odatle zapravo dolazi najveći pritisak jer se ne čini kao da ima motiva potpisati za LA. Nikada nije rekao: ‘Želim biti igrač Lakersa.’ Pogodilo ga je kao grom iz vedra neba".

Da pojasnimo, Dončić je još u Dallasu potpisao produljenje ugovora do 2027., ali u ugovor je uključena igračka opcija za posljednju godinu. Drugim riječima, Dončić sam može odlućiti želi li aktivirati posljednju godinu svog ugovora, a ukoliko to ne učini ugovor mu istječe u ljeto 2026. Stoga je za Lakerse nužno da Dončić potpiše produljenje ugovora do drugog kolovoza, prije nego što mu se aktivira posljednja garantirana godina u ugovoru, jer će ga u suprotnom morati ponovno razmijeniti da ga ne bi izgubili ni za što.

Dončić nikada nije izrazio želju za napuštanjem Dallasa, a nakon tradea je navijačima poslao emotivnu oproštajnu poruku. Možda već sada razmišlja o povratku u Teksas, a ako to ne ispuni, svakako neće nedostajati momčadi koje žele dovesti jednog od najboljih igrača lige, a svakako najboljeg kad se gledaju samo igrači mlađi od 30 godina. Milwaukee Bucksi, kojima je nedavno Giannis zaprijetio odlaskom ukoliko se ne trgnu, Houston Rocketsi i Minnesota Timberwolvesi su navodno već počeli s tihim lobiranjem.

