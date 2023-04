Hrvatski košarkaški reprezentativac Dragan Bender, koji je u prosincu ozlijedio križne ligamente lijevog koljena, vjerojatno će se na parket vratiti 2024. godine, izjavio je njegov trener u španjolskom prvoligašu Monbus Obradoiru.

Benderu, 25-godišnjem krilnom centru, ugovor s tim klubom sa sjevera Španjolske istječe u lipnju.

Novinari su u petak pitali trenera Moncha Fernandeza oko mogućnosti da Bender zaigra za Obradoiro i iduće sezone.

'Mora proći dugi put'

"To ne ovisi o meni, nego o klubu, ali ono što uvijek govorimo jest da klub radi na dugi rok. Ostane li Bender to će biti dobra vijest za klub jer je njegova kvaliteta neupitna", odgovorio je Fernandez na konferenciji za medije.

"Bender se nalazi u specifičnoj situaciji jer mora proći dug put prije povratka na parket. Igrači s takvim ozljedama često se vrate na teren za godinu dana pa će se on najvjerojatnije vratiti na parket 2024. godine. U svakom slučaju, bilo koji potez koji bi ojačao klub bio bi dobar", dodao je trener.

Beneder je u kolovozu došao Obradoiro, koji se nalazi na 11. mjestu među 18 klubova u španjolskom prvenstvu, kako bi se vratio u formu nakon teške ozljede zadobivene dok je igrao za izraelski Maccabi. Tijekom četiri mjeseca u Obradoiru je opet dobio osjećaj za utakmice te imao neke zapažene nastupe.

'Gledaju na nastavak suradnje'

No opet se ozlijedio u prosincu prilikom skoka u posljednjim minutama utakmice kod Bilbao Basketa. Obradoiro je u toj utakmici pobijedio sa 80-77. Bender se trenutačno oporavlja nakon operacijskog zahvata, a lokalne novine Voz de Galicija izvijestile su da će s klubom produžiti ugovor pa igrati ondje i iduće sezone.

"Klub i igrač pozitivno gledaju na nastavak suradnje. Obradoiro smatra da će iduće sezone u Benderu imati igrača koji donosi prevagu premda je svjestan da će morati pričekati dok se ne oporavi i nadati se da će oporavak dobro proći", naveo je La Voz de Galicia.

Obradoirova glasnogovornica Andrea Abal u nedjelju nije htjela ni potvrditi ni demantirati taj novinski napis.

'Izvjestiti ćemo'

"U klubu nikada ne odgovaramo na glasine. Kada bude nekih novosti izvijestit ćemo o njima", rekla je Abal za Hinu.

Bender je karijeru počeo u Splitu i Kaštelima, a sa 16 godina je potpisao sedmogodišnji ugovor s Maccabijem. No nakon dvije godine provedene ondje bio je izabran na NBA draftu od strane Phoenix Sunsa. Nakon 187 utakmica, uključujući i one za Milwaukee Buckse i Golden State Warriorse, vratio se u Maccabi. Koljeno je bio ozlijedio tijekom polufinalne utakmice izraelskog prvenstva zbog čega je pauzirao do dolaska u Obradoiro.