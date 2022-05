Zanimljivo je i nervozno u jednom trenutku bilo noćas u Memphisu po našem vremenu, u drugoj polufinalnoj utakmici Zapada NBA lige između Memphisa i Golden Statea.

Bio je to pravi rat na parketu i sudeći prema žestini i borbi koju smo vidjeli u prve dvije utakmice ove serije, bit će tu još svega. Ovo je, inače, sraz mladosti Memphisa i iskustva Warriorsa. Možemo i tu, stoga, pronaći uzroke možda jedne takve ratničke serije. No, isto tako, za naglasiti kako su obje momčadi fighterske. I to ovu seriju čini baš posebnom...

Dillon Brooks bez milosti

Dillon Brooks, koji je ove postsezone u prosjeku postizao 15 koševa i čiji je posao bio obrana Curryja, izbačen iz igre 9:08 u prvoj četvrtini nakon teškog prekršaja nad bekom Warriorsa Garyjem Paytonom II. Payton mlađi, sin slavnog Garyja Paytona, otišao je u svlačionicu na rendgensko snimanje lijevog lakta. Nije se vratio...

Brooks je išao blokirati Paytona mlađeg u trenutku dok je ovaj imao polaganje, ali ga je jako, žestoko rukom udario u glavu, baš ga je nokautirao...

Green zaradio šavove

Također, Green je isto bio nastradao u momčadi Warriorsa u tom sveopćem ratu na parketu između mladih Grizzliesa i iskusnih ratnika iz Kalifornije. Vratio se u drugoj četvrtini nakon što je dobio šavove za posjekotinu na desnom oku koje je do poluvremena bilo gotovo natečeno, navodi se u američkim izvještajima. Sve u svemu, ovo je jako zanimljiva serija i svašta će se tu još događati. Utakmica broj 3 je u subotu u San Franciscu.

Košarkaši Bostona i Memphisa noćas po hrvatskom vremenu u svojim su dvoranama pobijedili Milwaukee, odnosno Golden State, te tako izjednačili polufinalnu seriju konferencije Istok, odnosno Zapad u NBA ligi na 1-1.

Celticsi su slavili nad prvacima 109-86, dok su Grizzliesi bili bolji od Warriorsa 106-101.