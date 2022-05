Košarkaši Bostona i Memphisa noćas po hrvatskom vremenu u svojim su dvoranama pobijedili Milwaukee, odnosno Golden State, te tako izjednačili polufinalnu seriju konferencije Istok, odnosno Zapad u NBA ligi na 1-1.

Jaylen Brown junak Celticsa

Celticsi su slavili nad prvacima 109-86, dok su Grizzliesi bili bolji od Warriorsa 106-101. U Bostonu je u utakmici broj 2 polufinala Istoka bilo trenutaka Jaylen Brown nije mogao promašiti, kao što je bilo trenutaka da isti igrač nije mogao, pak, pogoditi u prvoj utakmici ove serije. Brown je u prvom poluvremenu zabio 25 od svojih 30 poena. Brownu je ovo bila najbolja utakmica u karijeri.

"To je doigravanje. To je to", rekao je Brown.

"Ne možemo dopustiti da jedna utakmica diktira kako da ide ova serija. Htjeli smo biti agresivni od početka", istaknuo je junak Celticsa, prenosi američki AP njegovu izjavu.

Brown se tako riješio sumorne šuterske noći u prvoj utakmici, gađavši ​​9 za 10 u prvom poluvremenu, uključujući 5 od 5 s linije za 3 poena. Jayson Tatum dodao je 19 poena i osam asistencija. Grant Williams je završio s 21 ubačajem. Al Horford je upisao 14 poena i 11 skokova.

"Željeli smo doći i igrati kako mi to želimo, to smo i napravili," izjavio je Brown.

Boston je zabio 20 od 43 upućene trice, dok su Bucksi imali 16 pogrešaka, što je rezultiralo 24 poena Celticsa na taj konto.

Celticsi su igrali bez obrambenog igrača godine Marcusa Smarta nakon što je zadobio udarac u desno bedro u prvoj utakmici. Derrick White je zauzeo svoje mjesto u početnoj postavi, prvi put u utakmici doigravanja od 2019.

"Brod mora nastaviti dalje. Svi moraju učiniti što trebaju, dati svoj obol plovidbi i kursu, onom uspješnom", izjavio je Tatum.

Smart nije igrao

Čak i bez Smarta, Celticsi su uspjeli barem malo nekako limitirati Giannisa Antetokounmpa nakon njegovog triple-doublea na otvaranju serije, ograničivši ga na 28 poena - uglavnom u trećoj četvrtini - uz devet skokova i sedam asistencija. Jrue Holiday dodao je 19 poena i sedam asistencija. Bobby Portis postigao je 13 poena i osam skokova.

Antetokounmpo je rekao da Celticsi čine puno da mu otežaju igru u reketu...

Giannis će se dobro namučiti

"Snažni su, čvrsti, fizički zahtjevni, moraš biti aktivan, biti fizički jak- to je uglavnom to", izjavio je.

"Postalo je teže pronaći svoje suigrače u igri sad, ali to je playoff", dodao je Giannis.

Bucksi su u trećoj četvrtini smanjili vodstvo Celticsa od 26 koševa. Antetokounmpo je postigao 18 poena u tom periodu. Niz Milwaukeeja od 10-0, uz potpomognutu sušu Celticsa od više od pet minuta, smanjio je vodstvo Bostona na 72-56 krajem treće četvrtine. Serija se nastavlja u subotu u Milwaukeeju, kad se igra 3 utakmica.

U Memphisu je Golden State, nakon što su se na iskustvo provukli u prvoj utakmici, ovog puta pao. Bila je to noć jednog košarkaša, Ja Moranta. Morant je utrpao Warriorsima 47, najviše u ovogodišnjem doigravanju i odveo svoju momčad do poravnanja u seriji.

Morant za pamćenje

Morant je ubacio posljednjih 15 koševa za Memphis, 18 u četvrtoj četvrtini. Najnapredniji igrač NBA lige, koji je također zabio 47 u utakmici 2 protiv Utaha Jazza prošle godine, postao je tek treći igrač u povijesti lige koji je imao više utakmica s ubačenih najmanje 45 poena u postsezoni prije 23 godine. Koja su ostala dva pitate se? LeBron James i Kobe Bryant, naravno...

Ziaire William je pogodio četiri trice i završio s 14 poena s klupe. Jaren Jackson Jr. postigao je 12 koševa prije nego što je ispao treći put u osam utakmica ove postsezone. Brandon Clarke dodao je 10.

Sada najmlađa momčad koja je stigla do polufinala u posljednjih 25 godina odlazi u San Francisco na utakmicu broj 3 u subotu navečer znajući da će se serija vratiti u Memphis za utakmicu broj 5.

Stephen Curry je završio susret s 27 poena na 3 od 11 šuta izvan luka. Jordan Poole je dodao 20 s klupe, ali je bio 1 od 6 za tricu. Andrew Wiggins je imao 16, a 1 od 7 iz 3. Klay Thompson je završio susret s 12 poena i imao 2 od 12 za tricu. Warriorsi su, inače, pucali samo 7 od 38 iza linije za tri poena. I to je jedan od razloga poraza.

Uzavrele strasti u Memphisu

Grizzliesi su tako došli do prve pobjede u seriji. Druga najmlađa momčad u NBA ligi u regularnom dijelu sezone itekako je uzbudljiva, puna dinamike i želje.

No, nije im ipak postalo lakše kada je Dillon Brooks, koji je ove postsezone u prosjeku postizao 15 koševa i čiji je posao bio obrana Curryja, izbačen iz igre 9:08 u prvoj četvrtini nakon teškog prekršaja nad bekom Warriorsa Garyjem Paytonom II. Payton mlađi, sin slavnog Garyja Paytona, otišao je u svlačionicu na rendgensko snimanje lijevog lakta. Nije se vratio...

Green, izbačen iz utakmice broj 1, pao je nekoliko minuta nakon Brooksova izbacivanja. Otišao je u svlačionicu. Vratio se u drugoj četvrtini nakon što je dobio šavove za posjekotinu na desnom oku koje je do poluvremena bilo gotovo natečeno.

Morant odmah dao do znanja tko je gazda

Memphis je postigao prvih osam koševa na utakmici i vodio 33-25 nakon uzbudljive prve četvrtine s Morantom koji je u njoj ubacio 14, te s Jacksonom koji je imao 10. Curry je imao 11 za Golden State s Brooksom u svlačionici u tim trenucima. Druga četvrtina je s vremena na vrijeme bila malo traljava s Warriorsima, imali su 5 izgubljenih lopti i samo dvije pogođene trice od 11 pokušaja.

Curry i Poole potaknuli su i odigrali veliku treću četvrtinu u prvoj utakmici kombinirajući 23 poena. Ovaj put, Curry je postigao četiri, a Poole šest.