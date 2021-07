Američka košarkaška reprezentacija sprema se za nadolazeće Olimpijske igre u Tokiju, gdje su favoriti za osvajanje zlatne medalje. Jedan od američkih reprezentativaca Kevin Love objavio je snimku kako izbornik, slavni NBA trener Gregg Popovich i njegov pomoćnik Steve Kerr trče sprinteve preko cijelog terena. Inače, sprintevi se trče često kao kazna, kad se nešto pogriješi a u opisu videa stoji kako su treneri nešto pogriješili i igrači su ih natjerali da za kaznu trče...

Za spomenuti kako Gregg Popovich sa 72 godine vjerojatno je posljednji put u ulozi američkog izbornika, a Steve Kerr, trener koji je odveo Golden State Warriorse do tri naslova NBA prvaka, mogao bi nakon njega preuzeti tu funkciju. No, to ne znači da će tako na kraju i biti.

Pratite Olimpijske igre na Eurosportu u sklopu PLAY Premium proširenog plana.