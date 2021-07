Hrvatska muška košarkaška reprezentacija igrat će u polufinalu kvalifikacijskog turnira za Olimpijske igre u Tokiju, nakon što je u četvrtak teškom mukom svladala Tunis sa 75-70 (20-11, 22-17, 14-29, 19-13) i tako osvojila drugo mjesto u svojoj skupini, a za plasman u finale će u subotu igrati protiv Njemačke.

Najbolji igrač Hrvatske bio je Mario Hezonja s 27 koševa, osam skokova, tri asistencije i četiri ukradene lopte. Po 14 poena ubacili su Bojan Bogdanović i Ante Žižić, koji je imao i 12 skokova te dvije blokade. Kod Tunižana je najbolji strijelac bio Radhouane Slimane s 15 koševa, a imao je i sedam skokova.

Međutim, izbornik Veljko Mršić je nakon utakmice izdvojio jedno drugo ime.

Postao prmjer

"Pavle Marčinković nam je sjajnom igrom u obrani donio pobjedu i ako se svi ugledamo na njega i na njegov primjer, onda imamo šansu za Tokio. Možemo stoga zahvaliti Marčinkoviću, pokazao je što je kolektivna košarka. Tri skoka u napadu u završnici, trica na dva razlike... Svaka mu čast", poručio je.

Marčinković tako je u svom Splitu spasio Hrvatsku u završnici protiv Tunisa, ali najviše je oduševio energijom i zalaganjem u ključnim trenucima na kvalifikacijskom turniru za OI. Ostvario je Pavle učinak od 5 poena, 7 ofenzivnih skokova i dva dodavanja. Tricom, s dvije osvojene lopte i tri napadačka skoka u trenucima kada se lomila utakmica pokazao je koliko je važan za ovu reprezentaciju.

"Prvo poluvrijeme je bilo odlično. Ostavili smo ih na manje od 15 poena po četvrtini što nam je jedan od ciljeva u obrambenoj pripremi utakmice. U toj trećoj četvrtini bili smo nestrpljivi, da se blago izrazim, željeli smo što prije riješiti utakmicu, a Tunižani su to znali kazniti. Pogađali su neke lude šuteve, skakali su u napadu, kod nas nije bilo komunikacije u obrani. Krenimo od sebe. Postoje te neke stvari koje se mogu popraviti koje mogu puno više podignuti našu igru. To više nije stvar napadačke ili obrambene taktike. Koncentracija nas dovodi u ovakve probleme. Kod skoka, kod preuzimanja, zagrađivanja.

Kako protiv Njemačke?

Žao mi je što sami sebe dovodimo u ovakve situacije i to zbog stvari koje stvarno možemo sami kontrolirati. Imamo dan i pol za pripremu utakmice s Njemačkom. Ne želim ovdje govoriti kakva je to momčad i što nas očekuje. Trebamo krenuti od sebe i podići taj obavezni dio na višu razinu. Ako to uspijemo i rezultat će biti povoljan. Jedino ako smo svi zajedno možemo postići naš cilj. Moramo gledati u tom smjeru jer nas samo neki detalji dijele od toga hoće li neki od nas prvi puta postati Olimpijci. Naježim se kada mi je ta misao u glavi i kada izađem na parket dajem sve od sebe. Siguran sam i da svi dečki oko mene isto tako razmišljaju. Ako ćemo mi to htjeti mi ćemo to i ostvariti. Tu je kraj priče. Jer mi kvalitetu imamo. Budimo optimistični. Vidi se pomak u odnosu na Brazil dvadeset i plus minuta", kazao je Marčinković poslije pobjede, a nakon toga je svojim riječima oborio je sve prisutne.

"Ako se odlučiš naći u nekom sistemu, koncentriran si i imaš volje stvarno možeš napraviti puno. Iako to brojka možda neće pokazati ja sebe pokušavam natjerati da si nađem suživot s igračima koji sigurno neke druge stvari rade puno bolje od mene i pokušavam se kao puzla uklopiti i da dam nešto više i drugačije, da kliknem sa suigračima i da to bude moj adut da provedem odrađene kvalitetne minute na terenu. Kada daješ cijelog sebe na kraju će te nagraditi i lopta. Uz ovako napadački kvalitetne igrače koje imamo mi ostali se moramo naći u drugim ulogama bez obzira kakve mi one bile u našim klubovima. To je način na koji ćemo kao reprezentacija napredovati", završio je.