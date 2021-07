"Pavle Marčinković nam je sjajnom igrom u obrani donio pobjedu i ako se svi ugledamo na njega i na njegov primjer, onda imamo šansu za Tokio.

Kolektivna košarka Pavle Marčinkovića

Možemo stoga zahvaliti Marčinkoviću, pokazao je što je kolektivna košarka. Tri skoka u napadu u završnici, trica na dva razlike... Svaka mu čast. Cilj je ispunjen, ali nije bilo ovo dobro. Ma samo da prođemo Nijemce, pa neka bude triler u finalu", istaknuo je u četvrtak navečer izbornik hrvatske košarkaške reprezentacije Veljko Mršić nakon utakmice s Tunisom, utakmicom muke i bespotrebne drame, u razgovoru za Sportklub i malo kasnije na presici.

Pavle Marčinković tako je spasio Hrvatsku u završnici protiv Tunisa (teško izborena pobjeda 75:70) ali najviše je oduševio energijom i zalaganjem u ključnim trenucima. Ostvario je Pavle učinak od 5 poena, 7 ofenzivnih skokova i dva dodavanja. Neka vas ne prevari učinak, a oduševite se slobodno skokovima, ono što je Pavle napravio u završnici pokazatelj je i kako se igra košarka, momčadska košarka, rudarenjem...

'Prvo poluvrijeme je pokazalo kako igramo kada izgledamo kao momčad'

"Prvo poluvrijeme je pokazalo kako igramo kada izgledamo kao momčad, a najveći problem bio nam je pad koncentracije i manjak strpljenja u trećoj četvrtini, što nas je koštalo za kasnije. Trebamo više komunicirati, djelovati kao ekipa i utakmica koju smo odigrali ovako nam je zadnja prilika da se probudimo. Nadajmo se da ćemo protiv Njemačke odigrati daleko bolje i da neće biti ovakvih stvari. Ja se naježim na pomisao da mi se otvara mogućnost da prvi put budem olimpijac i onda zamalo prospemo veliku prednost. Moramo se probuditi. Ako ćemo mi to htjeti, mi ćemo i ostvariti, na nama je sve", istaknuo je Pavle Marčinković.

Razgovarali s njim prije nešto malo manje od mjesec dana

Prije početka priprema, na dan okupljanja u Zagrebu, razgovarali smo sa zvijezdom Splita...

"Sezona je bila druga i turbulentna, ne znam točnu brojku ali mislim da sam praktički odigrao NBA sezonu, nekih 80 utakmica, tako da mi je najbitnije bilo da ostanem zdrav i za budućnost i za ovu situaciju s kvalifikacijama za OI, da budem na raspolaganju, da se pokušam izboriti za tu poziciju i da na kraju krajeva sudjelujem u nečem velikom, što se može dogoditi. Uz dva - tri pojačanje koja će doći do kraja mjeseca mi imamo svoju šansu, igramo doma, iako ne znam čemu se možemo nadati vezano za publiku i gledatelje. Mislim da smo na pravom putu, ta momčad koja je sad na okupu zajedno je već dvije godine. Nije slučajno da smo tu, dokle god izbornik vjeruje u nas mislim da je naš posao samo da mu vratimo to povjerenje. Što se tiče Marija Hezonje on nam može dati ekstra klasu. Zna se što Mario može donijeti nama, kompletan je igrač. A Babo, što reći o njemu, on je naš najbolji košarkaš, čovjek koji u teškim utakmicama ima 20-30 poena u rukama", rekao nam je Pavle Marčinković. Više o tome čitajte u vezanom linku.

Hrvatska muška košarkaška reprezentacija igrat će u polufinalu kvalifikacijskog turnira za Olimpijske igre u Tokiju, nakon što je teškom mukom svladala Tunis sa 75:70 (20-11, 22-17, 14-29, 19-13) i tako osvojila drugo mjesto u svojoj skupini, a za plasman u finale će u subotu igrati protiv Njemačke.

Najbolji igrač Hrvatske bio je Mario Hezonja s 27 koševa, osam skokova, tri asistencije i četiri ukradene lopte. Po 14 poena ubacili su Bojan Bogdanović i Ante Žižić, koji je imao i 12 skokova te dvije blokade. Kod Tunižana je najbolji strijelac bio Radhouane Slimane s 15 koševa, a imao je i sedam skokova.