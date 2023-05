Drugi beogradski dvoboj košarkaša Partizana i madridskog Reala završio je novom pobjedom kraljevskog kluba. Time su izabranici Matea Chusa nakon dva domaća poraza izjednačili rezultat u četvrtfinalnoj seriji Eurolige. Peta utakmica, ona čiji će pobjednik otići na završni turnir Eurolige odigrat će se u španjolskoj prijestolnici, iduće srijede od 21 sat.

Španjolski mediji donose situaciju koja je u četvrtak u beogradskoj Areni prošla ispod radara. Naime, oni tvrde da je momčad Željka Obradovića posljednji napad u drugoj četvrtini odigrala sa - šest igrača u terenu.

Naime, Sergio Llull je na 2.2 sekunde do poluvremena imao dva slobodna bacanja. Nakon što je zabio drugo bacanje, mogle su se izvršiti zamjene za preostalo vrijeme. Madridska klupa je na teren umjesto Llulla za posljednji napad poslala Marija Hezonju, a Željko Obradović je s klupe podigao DanteaExuma, no - nitko nije napustio igru.

Partizan je u tom posljednjem napadu prvog poluvremena i postigao tricu, no kasnijim pregledom snimke utvrđeno je da se to nije dogodilo u vremenu pa se na odmor otišlo s prednošću Reala od 45:42. No, niti jedan od trojice sudaca nije bio uočio da su na terenu šestorica igrača Partizana.