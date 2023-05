Košarkaši Real Madrida pobijedili su Partizan i u drugoj utakmici u Beogradu i tako izjednačili rezultat u četvrtfinalnoj serije Eurolige na 2:2. Završilo je 85:78 za goste. Odluka će tako pasti u petoj utakmici u Madridu, koja je na rasporedu u srijedu u 21 sat. Pobjednik tog susreta izborit će put na Final Four u Kaunas i dvoboj s Barcelonom u polufinalu.

Bio je to napet ogled u kojem je jedinu veću prednost Real imao u prvoj četvrtini, kada je vodio i 14 razlike. Ipak, Partizan se vrlo brzo vratio pa je na poluvremenu bilo tek 45:42 za španjolsku momčad. Partizan je u trećoj dionici dvaput uspio i povesti, no više to nije ponovio te je u tijesnoj završnici Real ipak izborio pobjedu.

Najbolji pojedinac bio je Partizanov Zach LeDay s 25 poena i tri skoka, dok je njegov suigrač Ioannis Papapetrou ostvario učinak od 18 koševa i četiri skoka. Real su s po 15 poena predvodili Adam Hanga i Walter Tavares, dok je Mario Hezonja u nešto manje od 25 minuta na parketu ubacio pet koševa i uhvatio šest skokova.

Bez navijanja u prvom poluvremenu

Dodajmo da je utakmica započela minutom šutnje zbog masakra u Osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, u kojem je 13-godišnjak ubio osmero učenika i zaštitara škole te ranio šestero djece i profesoricu. Uoči susreta i tijekom prvog poluvremena nije bilo nikakvog organiziranog navijanja.

Grobari su uglavnom zviždali protivniku tijekom napada i pljeskali svojim igračima na dobrim potezima u prvome poluvremenu. U drugom poluvremenu uslijedio je spektakl. Grobari su od prve sekunde krenuli pjevati himnu, a cijelom dvoranom snažno su se prolamali glasovi i stihovi Partizanovih navijača.