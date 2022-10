NBA sezona je pred vratima. Još desetak dana i počinje nova sezona najbolje košarkaške lige na svijetu, a mi ju s nestrpljenjem iščekujemo. Želimo vidjeti kako će izgledati naš Babo u Detroitu, kakvu će Šiši imati ulogu u Sunsima i može li Zubac sa zdravim Kawhijem Leonardom i Paulom Georgeom do prstena.

Ovih dana počele su se igrati prijateljske, pripremne utakmice, u SAD-u poznate i kao preseason. Igrači bruse formu, a na terene su se vratili i košarkaši koji su preko godinu dana izbivali s terena poput spomenutog Kawhija, Damiana Lillarda, Jamala Murraya, Ziona Williamsona i ostatka te im preseason dobro dođe da vide na kojem su nivou uoči sezone.

A nekoliko pripremnih utakmica odigralo se i u Japanu. Tamo su se u dva navrata sastali prvaci Golden State Warriorsi i Washington Wizardsi.

Future is now old man

U prvom susretu slavili su prvaci s 96:87, a u drugom 104:95, no to nije bila glavna vijest nakon NBA-a u Japanu. Naime, domaćini su, u svojem stilu, pokazali kako bi u budućnosti moglo izgledati brisanje parketa. Umjesto mlađih uzrasta, to bi uskoro mogle raditi same metle.

Da, dobro ste pročitali. Metle su same jurcale parketom i brisale podlogu po kojoj jure najveće svjetske zvijezde. Na snimci se vidi i reakcija igrača s klupe, koji gotovo da ne mogu vjerovati čemu svjedoče.

Nova NBA sezona počinje 18. listopada, a na Opening day igrat će Boston Celticsi protiv Philadelphia 76ersa u 1:30 ujutro pa našem vremenu te Golden State Warriorsi i Los Angeles Lakersi u četiri ujutro po našem vremenu.