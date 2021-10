Vjerovali vi ili ne, Chicago Bullsi su trenutno najbolja momčad NBA lige. Trener Billy Donovan i njegova družina imaju skor 4-0, a to je najbolji start Bullsa u novoj NBA sezoni još tamo od 1996. godine.

U sezonu su ušli s etiketom simpatične momčadi, a, sportaši će reći, najgora je ta etiketa simpatične momčadi ako ne pobjeđujete.

Dobra pojačanja

Bullsi su, u granicama svojih mogućnosti, odradili odlično ljeto što se tiče transfera. Stigli su DeMar DeRozan, Lonzo Ball i Nikola Vučević, tri legitimna NBA startera, a puno prašine podigao je i dolazak Alexa Carusa.

Caruso, poznat i kao Ćelava Mamba, igrač je s kojim su se ljudi na društvenim mrežama sprdali da će biti novi Jordan, ali, općenito, igrač koji dobro prihvaća takav tip sprdancije i koji na terenu uvijek daje maksimum i tako kupuje simpatije navijača.

Ćelava Mamba ima ogroman utjecaj na igru Bullsa. Ulazi s klupe i donosi ogromnu energiju na parket, najviše u obrambenom dijelu. Ove sezone u prosjeku ima 3,3 ukradene lopte po susretu, a iznimno je učinkovit sa čak 67 posto trice i gotovo 90 posto s linije slobodnih bacanja. Naravno, premalen je uzorak utakmica i protivnici su bili ispodprosjećni, no nije teško zaključiti da će Caruso biti efikasan.

LaVine kao legitimni All-Star

U napadačkom je dijelu jako lijepo vidjeti kako Bullsi između sebe raspoređuju kreativnu odgovornost. DeRozan je, nakon tri godine u Spursima, nastavio biti odlična napadačka opcija, pravi majstor poludistance i po mnogočemu igrač stare NBA škole.

Prvi strijelac momčadi ipak je Zach LaVine, koji zabija 25,5 poena po utakmici i ne gine mu ove godine All-Star nastup. Vođa Bullsa u skokovima je, naravno, crnogorski centar Nikola Vučević, najviše asistira Lonzo Ball, ali zanimljivo je kako svi ovi bolji igrači Bullsa imaju dosta visok prosjek asistencija.

Donovan još u Oklahoma Cityju nije baš bio poznat po timskoj igri, forsirao je sve na Duranta ili Westbrooka i to mu se dosta zamjeralo, no zasad njegova momčad pokazuje ozbiljne konture timske košarke. Naravno, bit će tu problema kad naiđu top momčadi, no ovi Bullsi defintivno su momčad za doigravanje. Ako ništa, sigurno će ovo biti momčad koju će biti lijepo za gledati kako surađuju na terenu.