Košarkaši Njemačke plasirali su se na olimpijski turnir pobijedivši u nedjelju u Spaladium Areni reprezentaciju Brazila sa 75-64 (14-17, 22-17, 16-12, 23-18).

Prvo sudjelovanje njemačkih košarkaša na olimpijskim igrama nakon nastupa na OI 2008. u Pekingu, momčad pod vodstvom izbornika Henrika Roedla izborila je na uvjerljiv način, odigravši u finalu odličnu obranu i utakmicu s manje napadačkih oscilacija od Brazilaca.

Najbolji u njemačkoj reprezentaciji bio je Moritz Wagner s 28 koševa i šest skokova. Robin Benzing je postigao 13 poena, a Maodo Lo koji je 'pokopao' Hrvatsku je u finalu ubacio 10 koševa. Johannes Voigtmann je spojio osam poena i 11 skokova.

U napadački inferiornoj brazilskoj momčadi Anderson Varejao je ubacio 14 koševa, Alex Garcia 10, a Bruno Caboclo i Vitor Benite po devet.

Ostao bez rekorda

Njemačke je na poluvremenu vodila samo dva razlike, iako je na 2:36 minuta do kraja druge četvrtine bilo 34-23 za Roedlovu momčad. No, u trećoj četvrtini su Nijemci dopustili Brazilcima samo 12 poena, a presudnim se pokazalo razdoblje od 34. do 38. minute u kojem je Petrovićeva momčad ostala bez ubačaja pa je Njemčka u zadnje tri minute ušla s +11 (67-56) i tu prednost znalački zadržala.

Aco Petrović tako nije uspio postati trenerom koji će u dva olimpijska ciklusa na Igre odvesti dvije različite reprezentacije. To mu je 2016. uspjelo s Hrvatskom na kvalifikacijskom turniru u Torinu, ali za trijumf u Splitu njegovim je izabranicima nedostajao bolji protok lopte, više preciznosti na vanjskom šutu i laki koševi iz kontranapada, koji su Brazilcima donijeli dvije uvjerljive pobjede u grupnoj fazi te u polufinalu protiv Meksika.

Njemačka će na turniru u Tokiju u grupnoj fazi igrati u skupini B s Australijom, Nigerijom i pobjednikom kvalifikacijskog turnira u Beogradu, a to će biti Italija ili Srbija.