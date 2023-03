Košarkaši Partizana pobijedili su u Euroligi na svom parketu Real Madrid 104:90, a hrvatski košarkaš Mario Hezonja ubacio je 17 koševa za španjolsku momčad.

Prije početka utakmice, tijekom zagrijavanja, najžešći navijači Partizana, Grobari, glasnim pljeskom i ovacijama su pozdravili Hezonju, a razlog za to je izjava koju je dao prije 11 godina.

'Moja najdraža ekipa'

Sedamnaestogodišnji Hezonja je tada, nakon što je s Hrvatskom U17 reprezentacijom osvojio broncu na Svjetskom prvenstvu ishvalio Partizan i rekao da bi htio igrati za njih.

"Partizan? To je moja najdraža ekipa od svih ovdje, draža mi je i od Cibone. Ta atmosfera, navijači, to je luda kuća! A po radu su najpoznatiji na Balkanu. Bio bi to dobar potez, zašto ne? Ne zanima me što će tko misliti ili zamjerati, ovdje su nas košarkaše davno otpisali i ružno nas komentiraju", izjavio je Hezonja.

OVDJE možete pogledati kako su Grobari pozdravili Hezonju, a on im je uzvratio pljeskom.