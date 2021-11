Događaj koji je obilježio NBA ligu u noći s ponedjeljka na utorak je brutalna reakcija koju je imao najbolji srpski košarkaš i aktualni MVP lige Nikola Jokić prema Markieffu Morrisu, igraču Miami Heata. Američki mediji javljaju kako bi Jokić zbog udaranja mogao biti suspendiran. ESPN javlja kako će službena lica NBA lige iz sektora disciplinskih poteza i sankcija Jokićevu "odmazdu s leđa" sigurno pregledati a uz suspenziju Jokić bi mogao dobiti i novčanu kaznu...

Erik Spoelstra: 'To je bila vrlo opasna i prljava igra'

"To je bila vrlo opasna i prljava igra", izjavio je trener Heata Erik Spoelstra novinarima nakon utakmice i nastavio:

“Keef je napravio faul i to je bio jedan od onih namjernih faulova za brzi prekid. To je napravio svojim ramenom. Možda mislite da je to nešto više od pukog šamaranja ali nakon što to još jednom pogledate i sami možete vidjeti da je to bio prekršaj. Tako sam to ja barem vidio. A predstava i potez nakon, to je apsolutno nepoželjno u sportu.”

Pobjeda Denvera u sjeni incidenta

Denver je pobijedio u tom susretu uz odličnu predstavu Jokića koji je upisao prvi ovosezonski triple-double učinak (25 poena, 15 skokova i 10 asistencija), no priča se samo o činu Jokića u završnici utakmice.

Prvo je Morris napravio nesportski prekršaj na srpskom centru, a ovaj je uzvratio na brutalan način. S leđa je žestoko nasrnuo na Morrisa i udario ga cijelim tijekom te ga doslovno složio na parket gdje se ovaj duže vremena previjao.

"Nisam trebao ovako reagirati. Osjećam se loše zbog toga, ali dobio sam udarac ranije. Morao sam se zaštiti“, donekle se branio sam Jokić koji je svojim potezom stvorio priličan krug neprijatelja u NBA ligi.

'Čekao si da moj brat okrene leđa. Ovo sam ti zapamtio'

Braća Morris, Markieff i Marcus, inače član Los Angeles Clippersa, poznati su kao prgavi igrači kojima ulasci u sukobe nisu novost. Uostalom, nakon svega se oglasio brat Marcus koji je Jokiću poslao poruku.

"Čekao si da moj brat okrene leđa. Ovo sam ti zapamtio“, poručio je gotovo pa prijetnju krilni igrač Clippersa.

Igrači Miami Heata vjerojatno jedva čekaju uzvratnu utakmicu protiv Denvera na svom parketu, jer su željeli uzvratiti Jokiću odmah nakon njegovog čina u ovom ogledu. Službeno nisu ništa izjavljivali, ali su neki od njih bili spremni na brzi novi obračun. Gostujući trener Erik Spoelstra je pokušao smiriti tenzije, ali nije zaboravio reći.

„Bilo je to vrlo opasno i jako prljavi potez od strane Jokića. Na sreću, s Markieffom je sve u redu“.