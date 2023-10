U posljednjoj utakmici 4. kola prvenstva Hrvatske za košarkaše Cibona je kao gost svladala Zabok sa 89-78 (31-17, 18-27, 19-23, 21-11).

Aleksandar Aranitović sa 22 koša i 12 skokova bio je najbolji kod Cibone kod koje je Ivan Perasović dodao 17 poena, dok je Emil Savić sa 15 ubačaja predvodio Zabok.

Bila je to iznimno neobična utakmica u kojoj je Cibona sjajnim šutom na startu napravila veliku prednost. Sredinom druge četvrtine bilo je 42-24 za goste no tada su praktički stali što su domaći znali iskoristiti i do poluvremena se približiti na 49-44.

Iako je Cibona bolje otvorila treću četvrtinu te opet imala dvoznamenkastu prednost, tri minute prije kraja te dionice je vodila sa 67-56, no domaći su uspjeli kreirati još jednu seriju 11-1 kojom su se primaknuli na samo 68-67 uoči posljednjih 10 minuta.

Nervoza u redovima Cibone bila je opipljiva te je izašla na vidjelo 8:16 minuta prije kraja kada je dosuđen prekršaj Aranitovića na Saviću prilikom šuta za tricu. Uslijedilo je i isključenje trenera Bariše Krasića zbog prigovora pa je Savić imao čak šest slobodnih bacanja u nizu. Pogodio je svih šest i Zabok je poveo sa 75-68, no potom više nije postigao niti jedan poen punih osam minuta pa je Cibona napravila seriju 20-0 za vodstvo 88-75 u posljednjoj minuti.

Cibona je sada na omjeru pobjeda i poraza 3-1, a Zabok na 0-4.

Na čelu su Zadar i Split sa po 4-0.