NBA momčad Brooklyn Nets mogli bi se za 30. obljetnicu smrti Dražena Petrovića pojaviti u Hrvatskoj.

"Za 30. obljetnicu pregovaramo s New Jersey Netsima (današnji Brooklyn Nets) o utakmici u Hrvatskoj. Konkretnog datuma još nema, prepustit ćemo njima kada im bude odgovarao datum, nećemo vezivati za rođendan ili godišnjicu, ali za 30. obljetnicu mora se napraviti nešto veliko", rekla je Biserka Petrović za HRT.

"S njima pregovaramo. Moram do New Yorka, do ureda NBA-a, oni nisu kao mi, da u dva dana napravite, nego traže sve temeljito. Nadam se da ćemo uspjeti. Prije nismo imali dvoranu, sad imamo Arenu, ali ja bih voljela tu (u Ciboni)…", dodala ja. Plan je dao odigraju utakmicu s hrvatskom reprezentacijom ili?

"Vidjet ćemo, teško je složiti najbolje igrače iz Europe, ali radit će se na tome. Ovoga časa još ne mogu više reći, ali radi se na tome", dodala je.

Košarkaški Mozart i najveći hrvatski igrač u povijesti tragično je preminuo u 29. godini u prometnoj nesreći kod njemačkog Ingolstadta 7. lipnja 1993. godine.

Rođen je 1964. godine, svoj košarkaški put započeo je u redovima Šibenke, a nastavio u Ciboni i Real Madridu te naposljetku u NBA ligi, koja je tada europskim košarkašima bila prilično neotkrivena. Portland Trail Blazersi nisu mu dali pravu šansu, dok je u dresu New Jersey Netsa dokazao ne samo da mu je mjesto među košarkom elitom već da je može i predvoditi.