U 78. godini je u ponedjeljak umro Petar Skansi, košarkaš i trener koji je ostao zapamćen kao izbornik hrvatske košarkaške reprezentacije koja je osvojila srebrnu medalju na Olimpijskim igrama u Barceloni 1992. godine.

U ranoj mladosti Skansi se prvo bavio vaterpolom, igrao je u mlađim uzrastima splitskog Jadrana, a tek poslije se bavio košarkom. U karijeri je dvaput igrao za Jugoplastiku i za talijanski Scavolini Pesaro.

Prije dvije godine u jednom razgovoru s Net.hr-om otkrio je zanimljivu anegdotu s Olimpijskih igara 1992.. Pričao nam je tada o Toniju Kukoču i Kući slavnih, Dream Teamu iz 1992. godine, a najzanimljiviji je detalj s Michaelom Jordanom.

'Bili su povlašteni'

"Znate, vrlo je jednostavno vidjeti kolika je moć bila tog tima. Mi smo njima još i mogli parirati pet na pet, ali 12 na 12, jako teško. Zato što je svaka njihova izmjena bila bolja od početne petorke. Mi taj luksuz nismo imali. Svi su se bili napalili na Tonija, pa su ga i po troje čuvali. Čitava ta priča oko prvog Dream Teama je bila malo deprimirajuća za nas košarkaše. Jer, činjenica je da su oni u svemu bili povlašteni, od smještaja pa do cjelokupnog tretmana na Igrama. Također, išlo je do toga da nisu smjeli biti podvrgnuti doping kontroli. Bili su van svih olimpijskih pravila. Ja osobno se nisam palio na tu utakmicu protiv SAD-a", otkrio nam je 2020. godine.

Otkrio je i poseban motiv kojim su se vodili naši košarkaši:

"Jako je lagano bilo voditi takvu jednu klapu, takve jedne košarkaše. Igračima je utakmica protiv SAD-a, sad konkretno govorim o prvoj u skupini koja je za nas, realno, bila nevažna, ali nekima je bila bitna zbog toga da budu primijećeni, jer su u budućnosti htjeli igrati u NBA ligi. To im je bio poseban motiv".

Potom je otkrio i zanimljiv detalj, koji nismo imali priliku prije čuti. Naime, za vrijeme finalne utakmice rotirao je igrače tražeći petorku koja će se moći oduprijeti Amerikancima…

"U jednom je trenutku dopalo Perasovića da čuva Jordana. Inače ga je najčešće čuvao Dražen. Naravno da je bilo jako teško, iako je Perasović bio odličan igrač. On je bio razigran, motiviran, radili smo ono što smo mogli. U jednom trenutku, pošto smo mi bili na klupi koja se nalazila na polovici na kojoj su oni napadali Michael Jordan je, driblajući loptu, došao bliže našoj klupi i dobacio: 'Coach, hey, coach, koga si mi ovo stavio da me čuva. Dajte mi nekog boljeg'. Ja sam to, naravno, kao što je on i rekao, shvatio kao zafrkanciju, dobru foru. Nisam shvatio to niti malo podcjenjivački. Oni su se osjećali sigurno, samouvjereno, imali su gro samopouzdanja i to je bio odraz toga", ispričao nam je tada.