Bojan Bogdanović u svojoj je drugoj utakmici za New York Knickse nakon razmjene iz Detroit Pistonsa, poražen u Houstonu 105:103 nakon kontroverzne sudačke odluke u posljednjim sekundama utakmice, a njegovi Knicksi još se ne mogu pomiriti s porazom i čine sve što mogu da zadovolje pa su sada uputili i službenu žalbu NBA vodstvu.

Podsjetimo, u samoj završnici utakmice kod rezultata 103:103, Rocketsi su imali posljednji napad koji su Knicksi dobro branili ispod koša i zatvorili prodor te je lopta na kraju završila kod Aarona Holidaya nakon lošeg dodavanja. On je u zadnjoj sekundi s deset metara šutirao praktično s jednom rukom, a u blok mu je skočio Brunson. Sudac je dosudio prekršaj i tako dao tri slobodna bacanja domaćinima. Holiday je zabio dva od tri slobodna bacanja i donio pobjedu svojoj momčadi.

Više od sat vremena nakon utakmice, NBA dužnosnik Ed Malloy priznao je novinarima kako su suci pogriješili: "Dodir koji se dogodio nakon izbacivanja lopte je slučajan i marginalan u odnosu na pokušaj udarca. To nije trebalo suditi." Šanse da žalba 'upali' su male i jako rijetke, ali se ipak događaju. Međutim, Knicksi su ove sezone u pravom borbenom 'štihu' i neće se pomiriti s takvim porazom tek tako.

Zadnji put kada je ovakav prosvjed upalio bilo je 2007. godine kada se Miami Heat žalio jer je Shaquille O'Neal izbačen zbog šest osobnih, kada je u stvari imao samo pet. Utakmica protiv Atlante Hawksa ponovljena je u trajanju od samo posljednjih 51.9 sekundi produžetka kada je Shaq izbačen, no Atlanta je na kraju opet pobijedila, iako na toj 'utakmici' nije zabila niti jedan koš.

Pat Riley, koji je te sezone bio trener Heata, rekao je da je podnio zahtjev jer je 'mislio da će se možda tako izvući iz loše forme i lošeg niza' u kojima je njegova momčad bila, misleći na omjer pobjeda od 7-18, ne znajući da će na kraju završiti s katastrofalnih 15-67. "Borili smo se za bilo što pa smo protestirali i nadali se da ćemo nastaviti pobjeđivati ​​i da ćemo imati šansu za pobjedu ove. Ali sve se okrenulo protiv nas."

Međutim, to 'ponavljanje susreta' Miamija i Atlante dogodilo se kasnije tijekom sezone kada su se te dvije momčadi ponovno sučelile, ali Knicksi i Rocketsi više ne igraju međusobno ove sezone pa su mnogi sumnjičavi oko ishoda ovakve žalbe. New York se još uvijek nada da će im se uvažiti žalba i da će liga smisliti način odigravanja koji bi se dogodio bez netočnog dosuđivanja prekršaja. Dogodi li se to, bit će to tek sedmi put u povijesti NBA-a da je prosvjed uspio. Nadaju se Knicksi kako bi liga mogla dopustiti odigravanje posljednjih sekundi za vrijeme All-Star pauze, iako bi takav razvoj događaja bio iznenađujući.

Ponovljena utakmica Hawks - Heat bila je prva 'repriza' u NBA-u u više od 25 godina. Prije toga takvo što dogodilo se na kraju utakmice između LA Lakersa i San Antonio Spursa 1982. godine, a zanimljivo - Pat Riley bio je tada trener Lakersa. No, susert Hawks - Heat imao je nekoliko zanimlljivih i bizarnih činjenica.

U vremenu koje je prošlo između prve i ponovljene utakmice Miami je 'trejdao' Shaqa Sunsima. Dakle, unatoč činjenici da je Shaq bio središnji razlog ponavljanja utakmice, on u njoj nije sudjelovao.

Kao dio trejda između Shaqa i Sunsa, Heat je doveo Shawna Mariona . Sunsi su igrali utakmicu iste noći kao i originalna utakmica Hawks-Heat, a sve statistike iz ponovljene utakmice Hawks-Heat pripisane su izvornoj utakmici Hawks-Heat, što znači da je Marion jedan od samo nekoliko igrača kome se službeno pripisuje da je igrao za dvije različite NBA momčadi iste večeri.

. Sunsi su igrali utakmicu iste noći kao i originalna utakmica Hawks-Heat, a sve statistike iz ponovljene utakmice Hawks-Heat pripisane su izvornoj utakmici Hawks-Heat, što znači da je Marion jedan od samo nekoliko igrača kome se službeno pripisuje da je igrao za dvije različite NBA momčadi iste večeri. Hawksi i Heat dobili su 15-minutnu stanku između završetka ponovljene utakmice i početka sljedeće utakmice.

Nitko nije zabio tijekom ponovljene utakmice, što znači i da je Heat izgubio dvije utakmice u jednoj večeri, a isto tako znači i da su Hawksi dobili utakmicu bez da su zabili koš.

Samo šest puta u povijesti

U NBA povijesti bilo je ukupno šest ponovljenih utakmica. Postojala je utakmica Hawks-Heat (2007-08) i utakmica Lakers-Spurs (1982-83). Ali postojala je i utakmica Hawks-Warriors tijekom sezone 1952-53 (najčudniji dio je da su momčadi bile Milwaukee Hawks i Philadelphia Warriors), utakmica Hawks-Bulls tijekom sezone 1969-70 (suci nisu mogli odlučiti je li koš bio prije ili poslije sirene; NBA je kasnije presudila da je koš bio dobar i da bi momčadi trebale ponoviti utakmicu počevši od 0:01 na semaforu), utakmica Cavaliers-Braves tijekom sezone 1971-72, i utakmica Nets-Sixers tijekom sezone 1978-79. (Philadelphia Warriors 1952-53 i Spursi 1982-83 jedine su momčadi koje su poraze preokrenule u pobjede nakon ponovljenih utakmica).

Od svih njih, najbolja je utakmica Nets-Sixers jer, slično kao što su Heat zamijenili Shaqa tijekom vremena između originalne utakmice Hawks-Heat i one koja je ponovno odigrana, Netsi i Sixersi su također napravili razmjene između izvorne utakmice i ponovljene, no oni su međusobno mijenjali. Tako da je trojici igrača (Harvey Catchings, Eric Money i Ralph Simpson) pripisano da su igrali za obje momčadi tijekom iste utakmice. Svašta.

